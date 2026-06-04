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4 de junio de 2026

CARLOS ODEBRET: “HAY QUE ARMONIZAR CONSERVACIÓN Y DESARROLLO PARA DESTRABAR INVERSIONES EN MAGALLANES”

Pesca y acuicultura en Magallanes.

codebret

​Durante su participación este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, abordó los principales desafíos regulatorios que enfrenta la industria en la región, insistiendo en la necesidad de acelerar procesos administrativos, modernizar normativas y avanzar hacia un ordenamiento territorial que permita compatibilizar desarrollo económico y conservación.

En conversación con el espacio radial, el dirigente gremial valoró las primeras señales entregadas por la actual administración respecto a impulsar el crecimiento productivo, señalando que existe un diagnóstico compartido sobre las oportunidades que presenta Magallanes para transformarse en un polo de desarrollo ligado al borde costero.

“Existe una oportunidad enorme para transformar el litoral en una fuente principal de desarrollo para las personas, a través de empleo, emprendimiento y nuevas oportunidades”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la principal dificultad continúa siendo la excesiva duración de los procesos administrativos. Según explicó, actualmente existen concesiones acuícolas que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental aprobada desde 2012, pero que aún no logran obtener autorización definitiva.

“El problema no es la existencia de normas ambientales o de protección, sino la superposición de regulaciones y la lentitud en su implementación”, afirmó.

Odebret apuntó especialmente a los efectos que han generado los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), amparados en la Ley Lafkenche, señalando que las demoras en la tramitación han provocado incertidumbre tanto para inversionistas como para comunidades solicitantes.

Como ejemplo, mencionó la solicitud Kawésqar Última Esperanza, ingresada en 2018, que —según indicó— aún permanece sin resolución definitiva, manteniendo paralizados proyectos productivos y solicitudes de concesión.

El representante gremial aseguró que la industria salmonicultora ocupa cerca de 600 hectáreas en la región, pero genera exportaciones cercanas a los 600 millones de dólares y alrededor de 3.500 empleos directos, cifras que, a su juicio, reflejan la relevancia económica del sector.

Asimismo, afirmó que existen iniciativas actualmente detenidas que podrían traducirse en miles de nuevos puestos de trabajo.

“Tenemos proyectos evaluados ambientalmente, autorizados, pero que siguen sin avanzar por falta de gestión o definiciones regulatorias”, indicó.

Respecto al debate territorial, planteó que actualmente existen distintas normativas —como la Ley Lafkenche, la legislación ambiental y la regulación pesquera y acuícola— que compiten sobre los mismos espacios marítimos.

“Tenemos un problema serio de ordenamiento territorial. Las distintas normas buscan objetivos distintos, pero terminan tensionándose entre sí”, sostuvo.

Pese a ello, enfatizó que la convivencia entre salmonicultura, pesca artesanal, conservación, turismo y otros usos productivos sí es posible mediante planificación de largo plazo.

Finalmente, Odebret reiteró que el crecimiento de la industria debe ir acompañado de una relación permanente con las comunidades, destacando iniciativas de vinculación territorial impulsadas por empresas del sector y asegurando que el desarrollo económico regional debe traducirse en beneficios concretos para la población.

“La salmonicultura proyecta quedarse y desarrollarse en Magallanes por décadas. Eso exige relaciones sólidas con las comunidades y una mirada de largo plazo”, concluyó.




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SALMONICULTURA, INVERSIÓN Y TRABAS REGULATORIAS MARCARON DEBATE SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

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