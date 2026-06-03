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3 de junio de 2026

CONAF INTEGRA A PUERTO TORO EN PROGRAMA COMUNIDAD PREPARADA

​Para disminuir la amenaza de incendios forestales

Comunidad preparada en Puerto Toro

Durante este fin de semana, un equipo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes se trasladó hasta la localidad de Puerto Toro, ubicada en el extremo austral y a casi 50 kms de Puerto Williams, para realizar una jornada de trabajo en el marco del programa Comunidad Preparada, el cual busca reforzar y planificar la prevención de incendios forestales en localidades alejadas del centro urbano.

Fueron 3 talleres realizados entre los días viernes y sábado con la participación de representantes de la comunidad, Carabineros y de la Alcaldía del Mar en el territorio, dónde se evaluaron procedimientos, recursos humanos y técnicos, así como generar futuras iniciativas que fortalezcan este ámbito de prevención.

CONAF a través de su Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (DEPRIF) coordina este programa que se realiza en diversas localidades de la región que, por su ubicación territorial, requiere de una inducción en materias de cómo actuar en caso de producirse un incendio forestal y realizar un primer ataque al foco antes de que lleguen las brigadas para hacerse cargo de la situación.

En la actualidad, las localidades donde se ha implementado este programa de CONAF son Puerto Williams, Robledal, Seno Obstrucción, Villa Renoval, Agua Fresca, Huertos Familiares, Villa Cameron, Ponsomby, Pampa Guanaco, Río Pérez y actualmente y desde este año se ha integrado a Puerto Toro

 

Club Forestín en Puerto Williams

Antes de trasladarse hasta Puerto Toro, el equipo de CONAF, conformado por Lorena Saavedra, Fabiola Carrasco y Esteban Mímica, realizó en Puerto Williams una jornada del Club Forestin, dónde tras un trabajo coordinado con niños que integran el club, se trasladaron a diversos puntos de la ciudad para interactuar con los habitantes indagando en sus experiencias y conocimiento sobre la prevención.

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DOCENTES DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA EXPLORA SE CAPACITARON EN PUERTO NATALES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC ENMARCADO EN LA PRIMERA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA

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