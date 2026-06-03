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3 de junio de 2026

VÓLEY REGIONAL: TAIIU DE PUNTA ARENAS SE CONSAGRÓ CAMPEÓN Y BOCA DE RÍO GALLEGOS FUE SUBCAMPEÓN

En el marco del torneo regional de vóley disputado con la participación de equipos de Argentina y Chile, se definieron las posiciones finales de la competencia, que dejó a TAIIU de Punta Arenas como campeón tras una destacada campaña.

clubtaiuuvsboca

El conjunto chileno se quedó con el primer puesto, mientras que el representante riogalleguense, el Club Boca de Río Gallegos, logró un meritorio segundo lugar, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del certamen.

El podio lo completó AEP de Ushuaia, que finalizó en la tercera posición luego de un torneo competitivo y parejo en varios tramos del desarrollo.

Más atrás en la clasificación se ubicaron Casa del Deporte de Río Grande en el cuarto puesto y AMUVOCA de El Calafate en la quinta posición, ambos con actuaciones destacadas en distintos pasajes del certamen.

El sexto lugar fue para Hernando de Magallanes de El Porvenir, seguido por Dante Cantarutti de Río Turbio en la séptima colocación. El octavo puesto correspondió a Academia de Ushuaia, que completó la tabla final del torneo.

Con este resultado, el torneo dejó un balance positivo en cuanto al nivel competitivo y al intercambio deportivo entre clubes de la región patagónica argentino-chilena, consolidando una vez más el crecimiento del vóley en el extremo sur del continente.
Fuente: laopinionaustral.com.ar/


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