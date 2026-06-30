CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR INICIA NUEVA ETAPA Y REAFIRMA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

El Club de Leones Cruz del Sur comenzó una nueva etapa institucional con el cambio de su directiva, proceso que fue abordado esta mañana por la secretaria de la organización, Claudia Márquez Cárcamo, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Márquez explicó que este 30 de junio culmina oficialmente el periodo de la directiva saliente, mientras que desde el 1 de julio asumirá un nuevo equipo encabezado por Francisco Barría, dando inicio a un nuevo año leonístico.

"Hoy día es nuestro último día que estamos en la directiva... pero igual por supuesto que seguimos trabajando como siempre en el club, pero nosotros ya no estamos desde la primera línea", señaló.

La dirigente explicó que el cambio de autoridades corresponde al funcionamiento habitual del Club de Leones, cuyos periodos se extienden desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente.

Uno de los principales mensajes entregados fue que el cambio de directiva no implicará modificaciones en la hoja de ruta que la institución ha desarrollado durante los últimos años.

"Hay un cambio de directiva, pero eso no significa de que dejemos de hacer los proyectos en los cuales estamos trabajando en estos momentos", afirmó.

En ese sentido, indicó que el principal desafío inmediato será avanzar en la implementación del futuro Centro de Rehabilitación de Cabo de Hornos, cuya construcción se encuentra en su etapa final.

"Principalmente potenciar todo lo que significa el equipamiento y echar a andar, por supuesto, el nuevo centro que vamos a tener en Cabo de Hornos", sostuvo.

Márquez explicó que, una vez concluida la obra, comenzará el proceso de equipamiento, contratación de personal y puesta en funcionamiento del recinto, trabajo que será liderado por la nueva directiva junto al director ejecutivo de los Centros de Rehabilitación.



Una red que continúa creciendo



Durante la entrevista, la secretaria del Club de Leones destacó el crecimiento que ha experimentado la red de rehabilitación regional, recordando que hace algunas décadas era impensado contar con centros en todas las provincias de Magallanes.

"Lo que nosotros nunca imaginamos como club que íbamos a tener hoy día esta dimensión y además que la comunidad cada vez nos pide más", expresó.

Añadió que el aumento sostenido de pacientes y la incorporación permanente de nuevos diagnósticos obligan a proyectar futuras ampliaciones en los centros ya existentes.

"Esto no se detiene, sigue adelante y el compromiso de los leones y el compromiso de la comunidad está", enfatizó.

Asimismo, planteó que uno de los desafíos futuros será fortalecer la atención en sectores rurales mediante modalidades ambulatorias o rondas de profesionales, acercando la rehabilitación a localidades apartadas.



Comunidad y autoridades, aliados fundamentales



Claudia Márquez destacó el permanente respaldo de la comunidad magallánica, especialmente durante la Jornada por la Rehabilitación, cuya edición número 39 se desarrollará este año.

Según indicó, el compromiso ciudadano se refleja durante todo el año mediante campañas solidarias, alcancías en establecimientos educacionales y convenios de colaboración con diversas instituciones.

"Sabemos que la gente está y lo siente muy propio el tema de no solamente la jornada, sino que los centros", señaló.

También agradeció el apoyo recibido desde el Gobierno Regional y otras autoridades, cuyo respaldo ha permitido concretar la construcción de nuevos centros de rehabilitación.



Magallanes como referente nacional



Otro de los aspectos abordados fue el reconocimiento que ha alcanzado el modelo de rehabilitación impulsado desde Magallanes, el cual hoy es observado por organizaciones de distintas regiones del país.

Márquez recordó que representantes de clubes de Leones, rotarios y otras instituciones han visitado la región para conocer el funcionamiento de los centros, inspirándose en esta experiencia para desarrollar proyectos similares.

"Somos modelo para otras organizaciones que ven que nuestra obra es magnífica, es digna de copiar", afirmó.

A ello se suma la certificación internacional CARF, que los centros mantienen desde hace más de quince años y que recientemente fue renovada por un nuevo periodo de tres años.

"Ya llevamos más de 15 años certificados, entonces eso nos da pie a que lo que se está haciendo está correcto", indicó.



Puerto Williams ya registra más de 200 atenciones



Respecto al futuro Centro de Rehabilitación de Cabo de Hornos, Claudia Márquez destacó que el trabajo con la comunidad ya comenzó incluso antes de la apertura oficial del edificio.

Explicó que desde marzo existe un equipo multidisciplinario trabajando en dependencias facilitadas por el Hospital Comunitario de Puerto Williams, integrado por un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo y una fonoaudióloga.

"Ya tenemos más de 200 atenciones a la fecha de los primeros días de junio", informó.

Según explicó, esta labor ha permitido disminuir las listas de espera del hospital y acercar prestaciones especializadas a la comunidad más austral del país, incluyendo operativos realizados en Puerto Toro.

Finalmente, la dirigente valoró el compromiso de la comunidad y deseó éxito a la nueva directiva que asumirá funciones desde este martes.

"La rehabilitación no puede parar", concluyó.





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