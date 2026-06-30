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30 de junio de 2026

FINALIZÓ LA PRIMERA COPA MUNICIPAL DE FÚTBOL EN INVIERNO EN PUNTA ARENAS

El torneo organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, congregó a 320 jugadores durante todo junio en una inédita competencia de fútbol 11.

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Con la premiación del equipo Sol de América como campeón y el reconocimiento a los mejores exponentes del certamen, este lunes concluyó la Primera Copa Municipal de Fútbol Invierno 2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Fundación de Deportes. Durante nueve jornadas disputadas a lo largo de junio, más de 320 jugadores pertenecientes a 16 equipos dieron vida a una competencia gratuita que buscó fomentar la práctica deportiva durante la temporada invernal.

 
"Es primera vez que realizamos un campeonato de fútbol 11 de estas características y estamos muy contentos con el resultado. Durante todo junio vivimos cuatro fines de semana de puro fútbol gracias también al apoyo de los dirigentes que facilitaron gratuitamente sus canchas. Lo más importante es que nuestros vecinos hagan deporte y, por eso, ya estamos pensando en una segunda versión de este campeonato", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

 
Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró la convocatoria alcanzada y el interés que despertó la competencia. "Estamos terminando nuestra primera copa de invierno de fútbol amateur, que fue todo un éxito. Tuvimos una convocatoria superior a los 320 deportistas y una gran cantidad de equipos interesados. Es una propuesta novedosa, considerando que durante el invierno habitualmente no se juega fútbol 11, sino futsal. Eso nos deja muy conformes con el impacto que tuvo esta iniciativa", indicó.

 
La final quedó para el equipo Sol de América, además, su delantero, se consagró como goleador del campeonato. "Agradecido por este torneo, primero y principal. Siempre empezamos perdiendo. Siempre cuesta abajo. Como equipo, nosotros venimos desde la Mardones con una familia. Más que nada es un equipo con una familia", expresó Santiago Galeano.

 
La actividad contó con la colaboración de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, la Liga Popular de Fútbol Arturo Prat Chacón y la Asociación de Fútbol Punta Arenas, quienes facilitaron gratuitamente sus recintos deportivos.

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