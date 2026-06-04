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4 de junio de 2026

GOBIERNO Y CCHC FORTALECEN COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA IMPULSAR CARTERA DE PROYECTOS EN LA REGIÓN

Durante el encuentro, las autoridades y representantes del sector de la construcción abordaron el estado de iniciativas estratégicas impulsadas por el MOP en la región, poniendo énfasis en su avance, plazos y principales desafíos.

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​En dependencias de la Delegación Presidencial Regional, este jueves se desarrolló una reunión de trabajo entre la Delegada Ericka Farías, el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), instancia orientada a reforzar la coordinación público-privada y avanzar en la revisión de la cartera de proyectos en ejecución y proyección del MOP.

 
Durante el encuentro, las autoridades y representantes del sector de la construcción abordaron el estado de iniciativas estratégicas impulsadas por el MOP en la región, poniendo énfasis en su avance, plazos y principales desafíos. Asimismo, se generó un espacio de diálogo para compartir visiones respecto a las oportunidades de desarrollo regional, destacando el rol que cumple la inversión en infraestructura pública en la reactivación económica, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de las personas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
“Nosotros como Gobierno del Presidente José Antonio Kast creemos firmemente en la colaboración público privada. Esta mesa fue una instancia de trabajo con la finalidad de exponer las grandes obras que nosotros tenemos proyectadas como Gobierno en nuestra región y tratar de impulsar también desde el sector privado todas aquellas inquietudes que tienen respecto a los proyectos que realizaremos en el futuro para la región de Magallanes”, destacó la Delegada Ericka Farías.

 
Desde el MOP, el Seremi Alejandro Marusic valoró la instancia como un espacio clave de articulación con el sector privado, que permite alinear esfuerzos, identificar brechas y fortalecer el trabajo colaborativo necesario para concretar obras que impacten positivamente en la conectividad, seguridad y desarrollo territorial.

 
Por su parte, los representantes de la CChC destacaron la importancia de mantener estos espacios de coordinación permanente, que facilitan la planificación y ejecución eficiente de proyectos, así como la generación de certezas para el sector.

 
Omar Vargas, Past President de la sede regional de Magallanes de la Cámara Chilena de la Construcción, destacó que: “Fue una primera reunión donde compartimos ideas, donde nos contaron un poco en qué está hoy día el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros también comentamos nuestras preocupaciones con el fin de que ya en un par de semanas más nos vamos a reunir de nuevo para conocer cuáles son las piedras de tope o las cosas que vienen para el segundo semestre de 2026, y que podamos ir destrabando con esta colaboración público privada que yo pienso que es muy importante”.

 
En este contexto, se establecieron reuniones de coordinación de carácter mensuales entre el MOP y la Cámara Chilena de la Construcción, con el objetivo de dar continuidad al trabajo conjunto, hacer seguimiento a la cartera de proyectos y seguir fortaleciendo la colaboración público-privada en beneficio del desarrollo regional.

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