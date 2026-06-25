DELEGADA PRESIDENCIAL PARTICIPÓ EN HISTÓRICA CEREMONIA DE ASCENSO Y RETIRO DE CARABINEROS EN VILLA CAMERON

En una significativa ceremonia realizada en la localidad de Villa Cameron, comuna de Timaukel, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, participó del ascenso del funcionario de Carabineros Cabo 1° Luis Góngora Silva al grado de Sargento 2°, así como del reconocimiento al Suboficial Mayor Iván Fort Jaque, quien culmina su carrera institucional tras casi 35 años de servicio.



La actividad tuvo lugar en la escuela de la comunidad y reunió a autoridades, vecinos y funcionarios policiales, quienes destacaron el compromiso y vocación de quienes desempeñan labores de seguridad y soberanía en uno de los territorios más australes y aislados del país.



Durante la jornada, la Delegada Presidencial valoró el trabajo que realiza Carabineros en la comuna, relevando especialmente la labor de quienes cumplen funciones en zonas apartadas, atendiendo emergencias, acompañando a la comunidad y fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio.



La ceremonia marcó además un hecho inédito para Timaukel, al convertirse en la primera ocasión en que se realiza en la comuna un acto oficial de ascenso de un funcionario destinado en la zona, junto al reconocimiento de un carabinero que finaliza su trayectoria institucional en este apartado rincón de Tierra del Fuego.



El recientemente ascendido Sargento 2° Luis Góngora Silva destacó que este nuevo grado representa una mayor responsabilidad y un compromiso renovado con sus compañeros y con la comunidad a la que sirve. Asimismo, valoró el apoyo permanente de su familia, pese a la distancia que implica desempeñarse en una zona extrema del país.



Por su parte, el Suboficial Mayor Iván Fort Jaque, quien se acogió a retiro tras una extensa trayectoria en la institución, expresó la emoción que implica cerrar una etapa de casi 35 años de servicio, señalando que concluir su carrera en Timaukel constituye una experiencia especialmente significativa, marcada por el compañerismo, la vocación y el compromiso con la labor policial.



La actividad permitió reconocer públicamente la entrega, profesionalismo y sacrificio de quienes integran Carabineros de Chile, especialmente de aquellos que desarrollan su trabajo en territorios aislados, contribuyendo diariamente a la seguridad, la soberanía y el bienestar de las comunidades fueguinas.

