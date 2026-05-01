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1 de mayo de 2026

CLUB DE LEONES MUJER AUSTRAL VISIBILIZA SU LABOR SOLIDARIA EN PUNTA ARENAS CON FOCO EN APOYO A PACIENTES ONCOLÓGICAS

Comunidades en acción.

Comunidades en Acción

Una nueva edición del programa Comunidades en Acción, emitido por Polar Comunicaciones, puso en valor el trabajo voluntario en la región de Magallanes, destacando la labor del Club de Leones Mujer Austral de Punta Arenas y su aporte directo a la comunidad, especialmente en el ámbito de la salud.

En conversación con el espacio, la secretaria del club, Amalia Lagos, explicó que esta agrupación —fundada en 2015— está integrada exclusivamente por mujeres y centra gran parte de su trabajo en la concientización y apoyo a pacientes con cáncer de mama y cervicouterino. Según detalló, en la región existe una alta prevalencia de estas enfermedades, lo que ha motivado diversas iniciativas orientadas tanto a la prevención como al acompañamiento de quienes enfrentan estos diagnósticos.

Durante Comunidades en Acción, Lagos también destacó actividades emblemáticas como el desfile “Camino de Rosas”, campañas deportivas y conversatorios, además de acciones concretas como la confección de cojines post mastectomía y el apoyo económico a pacientes que deben trasladarse fuera de Magallanes por tratamientos médicos. Estas ayudas, explicó, se financian en parte mediante la recolección de tapitas plásticas en distintos puntos de Punta Arenas.

Asimismo, se relevó el carácter permanente del trabajo del club, que funciona durante todo el año atendiendo diversas necesidades sociales, desde apoyo en salud hasta ayuda en educación y asistencia a familias. La coordinación interna, a través de reuniones y comunicación constante entre sus integrantes, permite responder a requerimientos que surgen desde la comunidad.

Desde Comunidades en Acción se subrayó la importancia de visibilizar este tipo de organizaciones en la región de Magallanes, resaltando el rol del voluntariado y el impacto concreto que tiene en la calidad de vida de muchas personas, además de fomentar la participación ciudadana en iniciativas solidarias.



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