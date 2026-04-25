MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REALIZA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN PARQUE CHABUNCO JUNTO A ESTUDIANTES

La Municipalidad de Punta Arenas llevó a cabo una nueva jornada de limpieza en el Parque Chabunco, actividad que convocó a estudiantes y funcionarios municipales con el objetivo de reforzar la educación ambiental y recuperar este espacio natural. En total, participaron cerca de 40 personas en el operativo desarrollado durante la mañana.

La iniciativa contó con la presencia de alrededor de 30 alumnos, desde séptimo básico a cuarto medio del Instituto Don Bosco, quienes trabajaron junto a equipos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato en el sector poniente del parque. Como resultado, se logró recolectar cerca de 30 metros cúbicos de residuos.

Durante la jornada, los participantes retiraron principalmente desechos asociados a actividades recreativas, como plásticos, latas, vidrios y restos de asados. La ingeniera ambiental del municipio, Catalina Higueras, advirtió además sobre la presencia de residuos peligrosos, como neumáticos, baterías y aceites de motor.

Desde el ámbito educativo, los estudiantes valoraron la actividad como una instancia de aprendizaje y concientización. Damián Vargas, alumno participante, destacó la importancia de este tipo de acciones para comprender el impacto de la basura en el entorno y promover cambios de conducta.

Desde el municipio señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose durante el año en coordinación con establecimientos educacionales y organizaciones. Asimismo, reiteraron el llamado a la comunidad a hacer un uso responsable del parque, utilizando los puntos habilitados para la disposición de residuos.





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