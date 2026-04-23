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23 de abril de 2026

DRAGONES, DIOSES Y HÉROES: INSTITUTO CONFUCIO ST ACERCA LA MITOLOGÍA CHINA AL PÚBLICO EN NUEVO E-CLUB

​La actividad se llevará a cabo de manera online el lunes 27 de abril a las 18.00 horas y estará a cargo de la Coordinadora de cultura de la Fundación CLEC, Andrea Mella.

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​El Instituto Confucio Santo Tomás invita a toda la comunidad a participar en una nueva edición del E-Club Chino, titulada “Dragones, dioses y héroes: leyendas de la China milenaria”, que se realizará el lunes 27 de abril a las 18.00 horas a través de la plataforma Zoom y en transmisión simultánea por Facebook Live.

La actividad estará a cargo de Andrea Mella, Coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC, máster internacional en Historia y Cultura China por la Universidad de Alcalá de Henares, y máster en Administración Turística por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Su vasta experiencia permitirá a los asistentes adentrarse en la riqueza simbólica de la mitología china y comprender su influencia en la cultura contemporánea.

Durante este encuentro virtual, los participantes conocerán historias fascinantes como la de Meng Jiangnü y la Muralla China, los fantasmas de la Ciudad Prohibida, el monstruo Nian y otras figuras mitológicas que han inspirado festividades como el Año Nuevo Chino y el Festival del Medio Otoño. Además, se abordará cómo estos relatos han influido en costumbres, arquitectura y rituales que aún se observan en la vida diaria.

La mitología china constituye un pilar esencial de su identidad cultural. A través de relatos ancestrales sobre emperadores legendarios, criaturas místicas como dragones y fénix, y deidades como Chang’e, la diosa de la Luna, esta tradición oral ha forjado un legado moral, espiritual y social que ha perdurado por milenios.

Para asistir vía Zoom, es necesario inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://bit.ly/InscripcionEClubDragonesDiosesyHeroes. Quienes prefieran seguir la actividad por Facebook, pueden conectarse directamente a la cuenta ConfucioUST a la hora indicada.


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