MUESTRA PATRIMONIAL EN OFICINA DE PUNTA ARENAS REÚNE A MÁS DE 100 PERSONAS Y DA A CONOCER LA HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN

En el marco del día de los Patrimonios, el Servicio de Registro Civil e Identificación en Punta Arenas, se hizo presente una vez más con una destacada actividad de difusión patrimonial en sus dependencias, instancia que logró una alta convocatoria y una excelente acogida por parte de la comunidad.



La actividad contó con una muestra de bienes patrimoniales que formaron parte del trabajo diario de la institución y Celia Run, su corpóreo institucional, lo que aportó un valor cultural y tradicional único al evento. Durante la jornada se exhibieron objetos patrimoniales que han sido resguardados y conservados con mucho cariño y dedicación a lo largo del tiempo, permitiendo a los asistentes conocer más sobre la historia, la identidad y la trayectoria de nuestra institución en la región.



Asimismo, se mantuvo abierto al público el archivo histórico, donde se resguardan todos los registros de nacimiento, matrimonio y defunción desde el año 1885 en adelante, espacio que fue de gran interés para los visitantes y registró una alta afluencia de público.



Más de 100 personas visitaron esta instancia, quienes se mostraron muy contentos y satisfechos con la experiencia, destacando la importancia de recuperar y dar a conocer el patrimonio histórico de la región.



Cabe señalar que esta actividad representa la segunda vez que el Registro Civil e Identificación en Punta Arenas, se adhiere al día del Patrimonio Cultural, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reafirmando el compromiso con la difusión cultural, el rescate de la memoria histórica y la vinculación con la comunidad magallánica.



“La alta participación ciudadana en esta muestra patrimonial nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso como institución pública de preservar y difundir la memoria histórica de la región. El Registro Civil e Identificación no solo cumple un rol esencial en la vida de las personas a través de sus trámites, sino que también es parte de la identidad cultural de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Seguiremos fortaleciendo estas instancias que acercan nuestra historia a la comunidad y que ponen en valor el patrimonio institucional”, señaló la Directora Regional del Servicio, Srta. Lorena Bustamante Núñez.

