MES ANIVERSARIO DE RADIO POLAR: DIRECTORES DE RADIO MAGALLANES Y RADIO SOBERANÍA DESTACAN VIGENCIA DE LA RADIO EN MAGALLANES

En el marco del inicio del mes aniversario de Radio Polar, el programa Buenos Días Región reunió este lunes a dos reconocidas figuras de la radiodifusión regional para reflexionar sobre el presente, pasado y futuro de la radio en Magallanes: el director de Radio Magallanes, Moisés Ojeda, y el director de Radio Soberanía, Alfredo Vera Alonso.

La conversación estuvo marcada por los recuerdos, la evolución tecnológica y el rol comunitario que históricamente ha tenido la radio en una región caracterizada por sus distancias geográficas y condiciones particulares de conectividad.

Alfredo Vera, quien desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Radio Polar, recordó sus más de tres décadas vinculadas a la emisora y destacó el papel que tuvo el trabajo en terreno a través de las unidades móviles.

“Lo que más me llenó fue el contacto con la gente. Ir a las poblaciones, escuchar sus problemas y transformarse en un puente con las autoridades”, señaló, recordando que la cobertura territorial permitió visibilizar necesidades ciudadanas y generar respuestas concretas.

Para Vera, uno de los principales desafíos actuales pasa por mantener esa cercanía con la comunidad y recuperar el espíritu formativo y vocacional que, a su juicio, caracterizó a generaciones anteriores de trabajadores radiales.

“El problema hoy es que hay menos pasión por enseñar y menos interés por aprender. Antes la radio era una escuela permanente”, sostuvo.

Por su parte, Moisés Ojeda enfatizó que la radio continúa ocupando un lugar privilegiado dentro de los medios de comunicación regionales gracias a su capacidad de reacción inmediata y a la confianza que genera entre las audiencias.

“La radio sigue teniendo la instantaneidad, la inmediatez y, por sobre todo, mantiene credibilidad. La gente sigue confiando en la radio”, afirmó.

Ojeda también destacó que la radiodifusión regional ha logrado adaptarse a las nuevas tecnologías, incorporando redes sociales, transmisión audiovisual y plataformas digitales sin perder su esencia.

Ambos directivos coincidieron en que la radio magallánica continúa siendo un actor relevante en la construcción de comunidad, especialmente en sectores apartados y rurales, donde históricamente las señales AM permitieron conectar a pescadores, campesinos y habitantes de zonas aisladas.

Durante la conversación, además, realizaron un llamado a fortalecer el apoyo comercial hacia los medios locales, señalando que la sostenibilidad económica sigue siendo uno de los principales retos para la industria.

La instancia se desarrolló en el contexto del inicio del mes aniversario de Polar Comunicaciones, cuyo aniversario oficial se conmemorará el próximo 29 de junio, fecha que marca una nueva celebración para uno de los medios históricos de la región.

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