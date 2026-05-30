DETIENEN A HOMBRE POR ROBO EN LUGAR HABITADO Y RECUPERAN HERRAMIENTAS SUSTRAÍDAS EN PUNTA ARENAS

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas detuvieron a un hombre de 37 años por su presunta participación en un delito de robo en lugar habitado, ocurrido en una vivienda del sector norte de la capital regional. La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado 26 de abril por la víctima.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones, el afectado denunció la sustracción de diversas herramientas desde su domicilio. A partir de ello, los detectives realizaron diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía, logrando reunir antecedentes que permitieron identificar al presunto responsable.

La subprefecta Valeria Hernández, jefa subrogante de la BIRO Punta Arenas, explicó que mediante labores de análisis se estableció que el imputado estaba comercializando las especies sustraídas a través de redes sociales y que además las mantenía ocultas en el inmueble donde reside.

Con la evidencia reunida, los detectives concurrieron al domicilio del sujeto, donde una familiar autorizó voluntariamente el ingreso. En el lugar fueron recuperadas las especies denunciadas como robadas, entre ellas un taladro, un soplete, una sierra y baterías, las que posteriormente fueron devueltas a su propietario.

El detenido fue puesto este viernes a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para el respectivo control de detención por el delito de robo en lugar habitado.





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