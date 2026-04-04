DETIENEN A SUJETO POR ROBO CON VIOLENCIA EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a un sujeto acusado de cometer un robo con violencia en el centro de Punta Arenas, tras una denuncia presentada por la víctima en el cuartel policial.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió cuando la víctima se trasladaba desde su domicilio hacia su lugar de trabajo, momento en que fue abordada por un individuo desconocido que intentó arrebatarle sus pertenencias. Durante el ataque, el sujeto la arrastró por el suelo por algunos metros, logrando sustraer un bolso. La persona afectada resultó con lesiones de carácter leve.

A partir de la denuncia, detectives de la brigada especializada realizaron diversas diligencias investigativas en el sitio del suceso, incluyendo fijación fotográfica, levantamiento de imágenes y empadronamiento de testigos. Estas acciones permitieron obtener un registro claro del autor del delito.

La imagen fue analizada y comparada con bases de datos policiales, logrando establecer la identidad del imputado. Posteriormente, la víctima efectuó un reconocimiento fotográfico que confirmó su participación en los hechos.

Con estos antecedentes, y en coordinación con el Ministerio Público, se concretó la detención del sujeto por el delito flagrante de robo con violencia. El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía para su respectivo control de detención.

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