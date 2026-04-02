APLICAN MEDIDA DE AULA SEGURA A ESTUDIANTE DEL LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARÁN

La dirección del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán informó que durante esta mañana se notificó a un estudiante de primero medio y a su apoderada sobre la aplicación de una medida disciplinaria bajo la Ley 21.128 de Aula Segura.

La decisión se tomó tras reiteradas actuaciones del menor que, según el establecimiento, afectaron gravemente la convivencia escolar. El proceso se llevó a cabo respetando los procedimientos y plazos que establece la normativa vigente.

Desde el recinto educacional recalcaron que estas acciones buscan resguardar el bienestar de la comunidad educativa y mantener un entorno adecuado para el aprendizaje.

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