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16 de mayo de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO MÉDICO DE MAGALLANES

​El gremio manifestó su preocupación por la reducción del presupuesto en Salud y cuestionó la defensa que autoridades del Gobierno han realizado respecto a estos recortes.

Declaración Pública Colmed

​El Consejo Regional Magallanes del Colegio Médico de Chile emitió una declaración pública en respuesta a recientes dichos vinculados al déficit de médicos en el país y al rol del gremio en la formación de profesionales de la salud. A través del documento, la entidad señaló que las declaraciones difundidas durante los últimos días constituyen un agravio hacia la profesión médica y rechazó las afirmaciones que apuntan a que el Colegio Médico habría actuado como un “cartel” para limitar la formación de especialistas. Desde el gremio sostuvieron que históricamente han mantenido un trabajo orientado al fortalecimiento del sistema de salud y a mejorar la atención de pacientes en todo el país. En la declaración, el Colegio Médico expresó además su preocupación por los recortes presupuestarios que, según indicaron, han afectado al sector Salud durante los últimos años y que podrían profundizarse con las recientes medidas anunciadas a nivel nacional. El texto también señala que esta inquietud es compartida por otros gremios, autoridades locales y encargados de programas de salud. El organismo enfatizó que uno de sus principales objetivos es contribuir a la formación de médicos generales y especialistas suficientes para reducir brechas de atención, destacando además la labor docente que profesionales realizan en distintas regiones del país. Asimismo, reafirmaron su respaldo a mecanismos de evaluación como el EUNACOM y CONACEM para garantizar estándares adecuados de formación médica. Finalmente, el Consejo Regional Magallanes hizo un llamado a mantener un diálogo constructivo entre autoridades, gremios y colegios profesionales, señalando que el trabajo colaborativo resulta fundamental para enfrentar las necesidades actuales del sistema de salud y fortalecer la atención a los pacientes.

reconocimiento colmed

MÉDICO TITULADO EN PUNTA ARENAS FUE RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR EL COLEGIO MÉDICO DE CHILE

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