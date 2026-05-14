GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DE MAGALLANES AFINAN PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FORMA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS

El Gobernador Jorge Flies y los alcaldes y alcaldesas de las comunas de Magallanes agrupados en la Asociación de Municipalidades de Magallanes (Amumag), tuvieron señales de un eficaz trabajo conjunto: este jueves, la máxima autoridad regional y los representantes comunales sostuvieron una reunión en la que se abordó en profundidad el estado del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), tanto en lo que respectiva a lo administrativo (el trámite en la Contraloría General de la República) como la posibilidad de incorporar nuevos proyectos a la propuesta antes conversada.

Sobre lo anterior, la máxima autoridad regional les explicó a las autoridades comunales que las nuevas propuestas deben tener recomendación satisfactoria (RS) del ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof), “tanto en el diseño, como en su ejecución”, precisó, para que puedan ser agregados al Plan. “Eso ajusta bastante cuáles proyectos pueden partir: en la medida que vayan madurando los proyectos, pueden ir avanzando en aquellas obras que van directamente con PEDZE (o) FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional); o también se pueden ir conociendo aquellos proyectos PEDZE, especialmente con el ministerio de Obras Públicas”, explicó Flies.

Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.

Concluyó el Gobernador: “Fue una muy buena conversación, hay preocupaciones especialmente por proyectos que dependemos de otros servicios como unidades técnicas, especialmente los servicios básicos, como agua, luz, gas y alcantarillado; también otros proyectos de alto impacto para la comunidad, como los CESFAM, especialmente esperamos, y el acuerdo que tenemos con Salud, es partir con los diseños, tanto para el de Puerto Natales como para el (del sector sur de) Punta Arenas”.

El alcalde de Cabo de Hornos y presidente de Amumag, Patricio Fernández, se alineó al ánimo del Gobernador: “Estamos bastante contentos (…) Es importante la explicación que se dio a los alcaldes para que puedan tener tranquilidad sobre la definición real de cuáles van a ser los proyectos prioritarios para cada comuna”.

Algunas semanas antes, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) habían advertido posibles modificaciones al PEDZE de Magallanes en función de las iniciativas presentadas. De ello se adelantó una parcialización de los recursos en dos: uno de $25 mil millones y una segunda remeza de $15 mil millones. En relación a la garantía de este mecanismo, destacó el alcalde Fernández que “el trabajo no se termina porque ‘no hay plata’. Eso no es cierto. Lo que se está haciendo es un trabajo relacionado con la distribución de recursos”.

Hacia el final, dijo a los magallánicos y magallánicas que “tengan la tranquilidad que el desarrollo se está realizando desde el Gobierno Regional, desde cada comuna, con la participación de la comunidad, escuchándolos”.

Además del alcalde Fernández, llegaron también a la reunión la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga; de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; de Timaukel, Luis Barría; de San Gregorio, Jeannette Vega; y representantes de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir y Primavera.

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