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26 de marzo de 2026

“TENEMOS UNA OPORTUNIDAD GIGANTESCA”: GOBERNADOR PARTICIPA DE LA FERIA ACUÍCOLA MÁS GRANDE DEL HEMISFERIO SUR Y GESTIONA BILATERAL ENTRE PESCADORES ARTESANALES Y SUBSECRETARIO DE PESCA

​La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast.

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​Fue en una de las zonas industriales, al norte de Puerto Monttcapital regional de Los Lagos, que se dio inicio a la feria “Aquasur 2026”, el mayor encuentro del sector acuícola y salmonicultor del hemisferio sur. En la instancia participó el Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del Presidente de la República, José Antonio Kast; el Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia; el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle; los Gobernadores de Aysén y Los Lagos, Marcelo y Alejandro Santana, respectivamente; el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; además de otras autoridades locales.

Tras el discurso inicial del Presidente Kast, cerca de medio centenar de asistentes participaron de la sesión “Plan Salmón 2050”, un espacio conformado por representantes políticos, sociales, empresariales y académicos, que apunta a la construcción de una agenda común para el desarrollo sostenible y competitivo del sector en materia laboral, gobernanza territorial y vinculación con las comunidades.

Ante esto, se identificaron como desafíos dentro de la agenda el fortalecimiento del capital humano; la sostenibilidad ambiental; la construcción de un ordenamiento territorial justo y predecible; y la modernización y planificación a largo plazo de la institucionalidad.

Durante la presentación del documento, el Gobernador Flies identificó “una oportunidad gigantesca de crecimiento” del sector en Magallanes. En ese sentido, reveló durante la sesión del Plan:

(La salmonicultura) en la región, siendo el pilar productivo más importante, tiene peticiones hechas hace mucho tiempo, tal como lo hemos hablado con la Asociación de Magallanes. Vemos la voluntad del Gobierno actual de dar los pasos pendientes: tanto en la identificación de zonas de reserva, las relocalizaciones, las fusiones de algunos elementos, de algunas concesiones; también los volúmenes de cosecha”.

La máxima autoridad regional instó al Subsecretario Urrutia que “haciendo cambios relativamente reglamentarios, que no pasan por ley, podemos tener un alto impacto en la región de Magallanes, sumándose a un encadenamiento productivo”.

El Subsecretario, por su parte, y en relación a la agenda presentada, precisó que “casi todas las propuestas acá son las mismas que como Subsecretaría y Ministerio hemos empezado a elaborar. Hay mucha coincidencia en eso. En el diagnóstico, estamos todos muy claros”.

Asimismo, transparentó que a nivel central hay un trabajo en cuanto a la priorización, organización y gestión de las propuestas. “El Estado debe colaborar y eso significa dar todas las condiciones regulatorias para que la industria vuelva a retomar la senda del crecimiento sostenible y robusto (…) Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para ejecutar esos cambios que están descritos en este documento”, señaló luego.

En diálogo con los medios de comunicación, el Gobernador valoró lo que “vemos como una oportunidad: hoy tenemos un Gobierno que ha puesto su focalidad en el crecimiento y la seguridad como elementos estructurantes (…) En ese aspecto, va a ser excelente para las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos”.

Cabe recordar que en Magallanes son alrededor de 10 mil personas las vinculadas directa o indirectamente a la industria pesquera.

Pesca artesanal y bilateral

Hacia el final de la jornada, el Subsecretario Urrutia recibió al Gobernador Flies y a una veintena de representantes de la pesca artesanal magallánica para que estos últimos detallaran el estado actual del sector en la región. Junto a la autoridad de Estado estaban también los directores de Sernapesca e Indespa.

El diálogo, describió el Gobernador, permitió que los pescadores “expusieran cuáles son las dificultades, las demandas que tienen, tanto del ámbito operativo como del futuro que ven de la pesca y la colaboración en cuanto a los recursos que hay en la región: centolla, centollón, erizo, luga; también el trabajo de colaboración con la salmonicultura y cómo eso, junto con el Estado y el proceso productivo, especialmente salmonicultores, tiene que ser en conjunto para que, si hay desarrollo de los sectores, sea armonioso y que vaya respondiendo a las necesidades que, en este caso, es prioritario para el Gobierno Regional: nuestra pesca artesanal“.

El Subsecretario Urrutia adelantó una posible visita en abril a Magallanes.










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