PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS EN MAGALLANES TIENEN ALTA OCUPACIÓN, PERO LIDERAN TIEMPO DE BÚSQUEDA LABORAL EN EL PAÍS

Las personas de 50 años o más en la Región de Magallanes presentan una tasa de ocupación de 51,8%, superando el promedio nacional de 46,8%, según el último informe del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (CIPEM), impulsado por Caja Los Héroes y la Universidad del Desarrollo. A ello se suma una baja tasa de desocupación de 4%, inferior al 5,6% a nivel país.

Sin embargo, el mismo estudio revela una dificultad relevante en la reinserción laboral. En Magallanes, este grupo tarda en promedio 15,8 meses en encontrar empleo, el tiempo más alto del país, superando ampliamente el promedio nacional de 10 meses para este segmento etario.

A nivel nacional, las personas mayores de 50 años presentan la menor tasa de desocupación, pero enfrentan mayores barreras al momento de quedar cesantes. Mientras un joven entre 18 y 29 años demora cerca de 4,5 meses en reinsertarse, en este grupo la espera se extiende considerablemente, evidenciando una brecha estructural en el acceso a nuevas oportunidades laborales.

En cuanto a la calidad del empleo, un 34% de los trabajadores senior en Chile se desempeña en condiciones de informalidad. No obstante, Magallanes destaca con una de las tasas de formalidad más altas del país, alcanzando un 74,6%, lo que la posiciona junto a Antofagasta entre las regiones con mejores indicadores en este ámbito.

Desde CIPEM advirtieron la necesidad de avanzar en políticas públicas que promuevan la empleabilidad del segmento senior, considerando el envejecimiento de la población. El llamado apunta a generar estrategias que permitan una reinserción más rápida y efectiva, valorando la experiencia y capacidades de las personas mayores en el mercado laboral.

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