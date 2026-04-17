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17 de abril de 2026

SUBSECRETARIO SEBASTIÁN FIGUEROA MELO SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES PARA CONOCER EL ESTADO DE AVANCE DEL PEDZE

La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.

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 En las dependencias del Gobierno Regional, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa Melo, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, la Delegada Presidencial, Ericka Farías, y  Javier Labrín Jofré, jefe de la Unidad Regional Subdere (URS), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el gobierno central y el regional.


 El subsecretario destacó que fue una "muy buena reunión de trabajo", que permitió ordenar las iniciativas en curso y proyectar su continuidad, subrayando que el Gobierno busca apoyar a las regiones extremas, que presentan necesidades especiales. 


En materia de financiamiento, informó que la entrega de recursos del Plan de Zonas Extremas se realizará en dos cuotas a nivel nacional, mecanismo que permitirá evaluar la ejecución de los proyectos antes de concretar nuevos traspasos. En esa línea, detalló que se considera un primer aporte de $25 mil millones y un segundo de $15 mil millones, condicionado al avance de las iniciativas.

 

Por su parte, el gobernador Flies también valoró la reunión, y señaló que si existe una adecuada ejecución durante el primer semestre, se podría concretar una segunda cuota en el segundo semestre, agregando que el avance de los proyectos dependerá de la disponibilidad de recursos.


 Asimismo, la autoridad regional relevó proyectos estratégicos para Magallanes, como la construcción de infraestructura portuaria multipropósito en Puerto Williams (obras marítimas etapa II), el mejoramiento de la ruta Y-71, Porvenir–Onaissin, y la construcción y habilitación de la Biblioteca y Archivo Regional de Punta Arenas, iniciativas que buscan responder a demandas de la ciudadanía.

SUBDERE PEDZE

SUBDERE GARANTIZA CONTINUIDAD DE PROYECTOS PEDZE EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

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