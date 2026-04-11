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11 de abril de 2026

SUBDERE GARANTIZA CONTINUIDAD DE PROYECTOS PEDZE EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Autoridades aclararon que no existe reducción presupuestaria y que los recursos serán entregados en dos etapas durante 2026.

SUBDERE PEDZE

El jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Javier Labrín, aseguró la continuidad de los proyectos del Plan Especial de Zonas Extremas (Pedze) en la Provincia Antártica Chilena, tras reunirse con el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar.

Según explicó Labrín, la nueva distribución de recursos para 2026 no implica una reducción presupuestaria, sino una entrega parcelada en dos etapas, condicionada a la correcta ejecución de los fondos. En ese contexto, señaló que existe financiamiento asegurado para el desarrollo regional en Magallanes, incluyendo la continuidad de iniciativas en la comuna de Cabo de Hornos.

Entre los proyectos en ejecución, se destacó la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, actualmente en desarrollo con recursos correspondientes a la primera asignación del año. Además, se informó que Subdere ya coordina con el Gobierno Regional la ejecución presupuestaria del período inicial.

Por su parte, el delegado Moncada planteó la necesidad de priorizar nuevas obras en la segunda etapa de financiamiento, entre ellas el Plan Maestro de Saneamiento Sanitario de Puerto Williams, una planta de Gas Licuado de Petróleo para generación eléctrica y una central hidroeléctrica de pasada en el sector Guerrico.

A nivel nacional, la primera etapa de distribución contempla cerca de 48 mil millones de pesos, de los cuales la Región de Magallanes recibirá inicialmente 25 mil millones. La segunda entrega está prevista para los meses de junio y julio, en función del avance en la ejecución de los proyectos.


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CONCEJALES DE MAGALLANES EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR FUTURO DE RECURSOS DEL PEDZE TRAS REUNIÓN CON DELEGADA PRESIDENCIAL

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