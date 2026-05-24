ANTARCTICA21 ADVIERTE QUE POSTERGAR AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS AFECTA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

La CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, manifestó su preocupación ante la eventual postergación de la remodelación y ampliación del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas hasta el año 2041, situación que —afirmó— pone en riesgo el desarrollo regional y la proyección estratégica de Magallanes.

El escenario se produce luego que el Panel Técnico de Concesiones rechazara solicitudes presentadas por la empresa concesionaria, manteniéndose las condiciones establecidas en el contrato actual, que vincula la ejecución de obras de expansión al cumplimiento de determinados umbrales de pasajeros, ingresos o plazos de concesión.

Desde Antarctica21 señalaron que este modelo desconoce la relevancia que tiene la conectividad aérea para una región extrema como Magallanes, donde el aeropuerto cumple un rol clave en turismo, logística, ciencia y conexión con la Antártica.

La empresa recordó que durante 2025 el terminal aéreo de Punta Arenas registró cerca de un millón de pasajeros, cifra similar a la del año anterior. A juicio de Peragallo, lejos de justificar la paralización de inversiones, estos antecedentes evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura aeroportuaria para habilitar nuevas rutas y mejorar la competitividad regional.

“La expansión del aeropuerto de Punta Arenas no es solo una necesidad de infraestructura, es una oportunidad para el desarrollo de toda la región”, señaló la ejecutiva, agregando que una mejor conectividad permitiría consolidar a Magallanes como un polo internacional de turismo, ciencia y logística antártica.

En la declaración también se enfatiza que avanzar en esta obra representa una señal concreta de descentralización y fortalecimiento de las regiones extremas, considerando además el creciente interés internacional por la Antártica y el posicionamiento estratégico de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco.

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