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20 de junio de 2026

ANTARCTICA21 CERRÓ TEMPORADA CON VIAJEROS DE 53 PAÍSES Y ANUNCIA INCORPORACIÓN DE BUQUE HÍBRIDO-ELÉCTRICO

​La compañía que opera expediciones antárticas desde Punta Arenas recibió a 2.847 pasajeros durante la temporada 2025-2026 y prepara la llegada del primer buque polar híbrido-eléctrico construido en Sudamérica.

Buque Antarctica21

Antarctica21 presentó los resultados de su temporada de expediciones 2025-2026, período en el que transportó a 2.847 viajeros provenientes de 53 países. La operación, que utiliza a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica mediante el modelo de aero-cruceros, registró además una ocupación promedio del 92% durante la temporada.

En total, la compañía realizó 42 viajes a destinos como la Antártica, Islas Georgia del Sur, Islas Malvinas y Fiordos Chilenos. Del total de pasajeros, un 40% correspondió a viajeros de Estados Unidos y Canadá, mientras que el 60% restante provino de otros mercados internacionales. La empresa también informó que el 99% de sus huéspedes manifestó satisfacción con la experiencia y aseguró que la recomendaría.

Durante la temporada, Antarctica21 continuó desarrollando iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. Entre ellas, renovó por séptimo año consecutivo su certificación CarbonNeutral® y completó una nueva temporada utilizando combustible sintético e-fuel producido en Punta Arenas para operar la flota de embarcaciones Zodiac del Magellan Explorer.

La compañía también destacó que el sistema de paneles solares instalado en Explorers House, su centro de visitantes en Punta Arenas, aportó el 52% del consumo energético total del recinto durante la temporada. Según señaló la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, el crecimiento de la actividad turística va acompañado del desafío de mantener altos estándares ambientales en la operación.

Para la temporada 2026-2027, Antarctica21 incorporará el Magellan Discoverer, el primer buque polar híbrido-eléctrico construido en Sudamérica. La embarcación fue desarrollada por el astillero ASENAV de Valdivia e integrará un sistema de propulsión diésel-eléctrico híbrido orientado a reducir emisiones, mejorar la eficiencia operativa y disminuir el impacto acústico durante la navegación en ecosistemas sensibles.


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