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6 de julio de 2026

ENCUESTA CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 35% TRAS CAER CUATRO PUNTOS

En tanto, la desaprobación subió a 53%, marcando un incremento de dos puntos.

Kast

Una nueva edición de Encuesta Criteria, correspondiente al primer fin de semana de julio, dio a conocer que la aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 35%, cuatro puntos menos respecto a la medición anterior.

En tanto, la desaprobación subió a 53%, marcando un incremento de dos puntos.

De acuerdo al sondeo, un 54% de los encuestados cree que el manejo de la economía durante este Gobierno ha sido “peor o mucho peor de lo esperado”, mientras que un 56% opina lo mismo respecto a la generación de trabajo.

De todos modos, un 40% dijo que la situación económica actual se debe mayoritariamente a problemas que venían desde la administración anterior.

Respecto a prioridades ciudadanas, la mayoría respondió que es “mejorar la seguridad”. Le siguen “generar más empleos y mejores sueldos”, “reactivar la economía” y “mejorar la salud pública, acortar las listas de espera”.

Mientras que en el aspecto económico, el 52% de los consultados cree que la situación del país está peor que hace seis meses, un 43% percibe un deterioro en su hogar y un 57% piensa que es más difícil encontrar o mejorar un trabajo.

Fuente: cnnchile.com


Kast

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