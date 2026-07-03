FINNING Y TABSA SELLAN ALIANZA POR LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES

En Magallanes, donde el mar no es paisaje sino camino, la partida de un ferry nunca es un hecho menor. De esas travesías dependen el abastecimiento de comunidades aisladas, el traslado de pacientes, el comercio y la vida cotidiana de miles de habitantes del extremo austral. Por eso, la firma del convenio suscrito este viernes en Punta Arenas entre Finning Chile y TABSA trasciende lo empresarial: es una apuesta por asegurar que las embarcaciones que unen el territorio sigan navegando, siempre.

Se trata de un Convenio de Valor para el Cliente (CVA), mediante el cual ambas compañías consolidan una alianza estratégica orientada a fortalecer la confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad operacional de la flota de ferries que presta servicios esenciales a la comunidad magallánica.

Gonzalo Mitrovich, Gerente Sucursal de Finning Punta Arenas, destacó que "El convenio contempla un programa integral de sostenimiento para los motores y grupos electrógenos Caterpillar que operan en las embarcaciones de TABSA, incorporando mantenimiento preventivo y predictivo, suministro de repuestos originales, monitoreo permanente de condición de equipos, análisis de aceite SOS, soporte técnico especializado y asistencia remota de alta disponibilidad".

Pero quizás el avance más significativo sea la integración de motores y generadores a la plataforma digital VisionLink®, tecnología que permitirá seguir en tiempo real los principales parámetros operacionales de los equipos desde cualquier lugar. En la práctica, los especialistas de Finning podrán detectar tempranamente potenciales fallas y planificar intervenciones antes de que comprometan la continuidad del servicio, anticipándose a las desviaciones y tomando decisiones basadas en datos.

No es un detalle menor en una de las regiones más australes del mundo, donde el clima y las distancias ponen a prueba cada operación logística. La flota de TABSA cumple un rol estratégico para la conectividad regional, permitiendo el transporte de personas, vehículos, carga y abastecimiento entre distintos puntos del territorio. Asegurar la disponibilidad de sus embarcaciones es, en definitiva, un factor clave para el desarrollo de Magallanes y la calidad de vida de su gente.

El CVA busca precisamente acompañar a TABSA durante todo el ciclo de vida de sus activos, combinando la experiencia técnica de Finning, el respaldo de Caterpillar y el uso de tecnologías digitales para optimizar el desempeño de la flota. Con ello, Finning reafirma su compromiso con la transformación tecnológica de la industria marítima, impulsando soluciones de mantenimiento predictivo, conectividad inteligente y analítica de datos que reducen el riesgo de detenciones no programadas y mejoran la eficiencia del mantenimiento.

Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, comentó que "este convenio es un acuerdo que viene a reforzar nuestra relación con Finning, vale la pena recordar que TABSA tiene más de 70 unidades Caterpillar en la compañía, por lo cual afianza nuestra relación de mantenimiento preventivo y predictivo para efecto de eliminar las fallas que los motores eventualmente presentan", destacado que "este convenio permite un monitoreo permanente a través de data que generan los motores, lo que predecir alguna condición para la intervención del motor, permitiendo la continuidad operacional que tiene TABSA en la Región"

La incorporación de herramientas como VisionLink® sitúa además a TABSA entre las empresas de transporte marítimo que adoptan tecnologías de última generación para la gestión de activos críticos, fortaleciendo la seguridad operacional de los ferries y la continuidad de un servicio esencial.

Más allá de motores, sensores y plataformas digitales, lo que se firmó en Punta Arenas es una visión compartida: avanzar hacia operaciones cada vez más confiables, sostenibles e innovadoras, poniendo la tecnología al servicio de la conectividad regional y del desarrollo de las comunidades del extremo sur de Chile. Porque en Magallanes, cuando un ferry zarpa a tiempo, es toda una región la que sigue en movimiento.