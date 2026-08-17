SEREMI DE ENERGÍA DESTACA NUEVO SUBSIDIO ELÉCTRICO Y PROYECTA AVANCES EN ELECTROMOVILIDAD Y PROYECTOS ENERGÉTICOS EN MAGALLANES

El nuevo subsidio eléctrico, la situación de los medidores de gas, los avances en electromovilidad, los proyectos de generación y transición energética y la elaboración del próximo Plan Nacional de Eficiencia Energética fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los primeros puntos abordados fue la situación que se generó luego de que algunos usuarios de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir recibieran notificaciones relacionadas con eventuales regularizaciones de sus instalaciones de gas.

Al respecto, Pinto explicó que los avisos fueron dirigidos específicamente a usuarios en cuyos medidores se habría detectado algún tipo de irregularidad, descartando que se tratara de una medida generalizada para los consumidores de la región.

“Esta distribución se hizo principalmente a 265 usuarios a nivel regional distribuido entre Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir y lo que busca principalmente era que estos vecinos que fueron informados puedan regularizar y recalco que son los que fueron avisados porque la empresa Gasco hizo el aviso hacia estos vecinos debido a que encontró que en algún momento había o existía algún tipo de irregularidad en la posición del medidor”, señaló el seremi.

En ese sentido, hizo un llamado a la tranquilidad para quienes no recibieron la comunicación, precisando que el proceso corresponde a un levantamiento de información efectuado a partir de antecedentes detectados y posteriormente comunicados a la empresa.

“Los vecinos que no les llegó, no les va a pasar nada, no tienen que regularizar nada. No piensen que les va a llegar un aviso solamente, fue un levantamiento de información que nosotros como Seremi, utilizando a nuestra entidad fiscalizadora y reguladora que es la SEC, se informó hacia Gasco y se pasó esta información y se levantó a nivel regional”, afirmó.

Pinto explicó además que la situación se relaciona principalmente con modificaciones que pudieran haberse efectuado en los medidores, recordando que estos equipos son responsabilidad de la empresa distribuidora y que cualquier intervención debe ajustarse a las normas correspondientes.

“Gasco cuando entregue un medidor lo entrega de una forma y cuando se hace alguna alteración o modificación por parte del usuario está rompiéndose norma que es la norma que tiene Gasco. Entonces eso es simplemente lo que tienen que hacer, es regularizar en base a lo que está pidiendo Gasco y las reglas establecidas en la ley para poder mantener un buen entrega del suministro hacia los vecinos”, sostuvo.

Avances en punto de carga de GNC

Otro de los temas abordados fue la situación del punto de carga de GNC utilizado por vehículos de transporte, particularmente taxis colectivos, cuya operación se ha visto afectada mientras se realizan trabajos de actualización.

El seremi precisó que no se trata de la construcción de una nueva estación, sino de una modernización del equipamiento existente, que contempla un surtidor actualizado y un compresor de mayor capacidad.

“Lo que se está buscando es principalmente tener un surtidor actualizado con un compresor de mayor capacidad. Eso debe acotar los tiempos de carga”, explicó.

La autoridad indicó que inicialmente se esperaba que los trabajos pudieran resolverse en un plazo cercano a los diez días, pero posteriormente se detectaron dificultades vinculadas a la línea perteneciente a Gasco, por lo que fue necesario coordinar una solución con la empresa.

“Al darse cuenta que habían algunos problemas en la entrega de la línea que pertenece a Gasco, ellos lo que hicieron fue llamar a Gasco para ver la solución. Entonces está Gasco trabajando en la línea, está encontrando que habían alguna deficiencia y, una vez que eso se normalice, deberíamos tener este sistema operativo”, señaló.

Pinto agregó que la expectativa es que el punto pueda estar nuevamente operativo durante septiembre. “Esperemos que a mediados de septiembre esté operativo para darle una solución a la gente y a la ciudadanía, principalmente a los usuarios que trabajen en taxi colectivo y a la gente que se traslade en ellos”, afirmó.

Nuevo subsidio eléctrico y proyección de tarifas

En materia de tarifas eléctricas, el seremi destacó la aprobación de una nueva convocatoria del subsidio eléctrico, beneficio destinado a apoyar a los hogares que cumplen con los requisitos establecidos.

“Ya está aprobado el quinto convocatoria del subsidio eléctrico, lo que debería cubrir lo que es julio y diciembre de lo que corresponde al segundo semestre. En la región aproximadamente fueron beneficiados 14.020 usuarios, agregándose 1.450 usuarios nuevos del llamado anterior”, detalló.

Según Pinto, la incorporación de nuevos beneficiarios representa un avance en la cobertura del beneficio dentro de los hogares pertenecientes al tramo correspondiente del Registro Social de Hogares.

La autoridad también destacó los alcances de la nueva legislación vinculada al sistema tarifario, señalando que contempla medidas para abordar la deuda existente y proyecta modificaciones en los valores de la electricidad.

“Hoy día lo que contamos con una ley nueva que vino a pagar la deuda que teníamos con la empresa, ya no hay alza de luz como la que se había pensado o de tarifa, va a haber una disminución en el año 2028 de los valores por kilowatt de venta y además, dentro de la misma ley se viene a apoyar lo que es la electromovilidad y la inclusión de parte del organismo de salud hacia las empresas de las personas que son electrodependientes”, indicó.

Respecto del próximo proceso de postulación, Pinto llamó a los usuarios a mantener actualizada su información, especialmente en caso de cambios de domicilio.

“La idea principalmente es que la gente antes de marzo tenga actualizado todo lo que es su ficha para poder optar bien a estos subsidios y cada vez que ellos vayan a hacer cambio de ubicación o domicilio también es actualizarlo. Recuerde que la ficha de protección social no va con la casa, va con la persona, entonces cuando se mueven el subsidio también se mueve con la persona”, explicó.

Electromovilidad y llegada de buses eléctricos

Otro de los ejes de la conversación fue la electromovilidad y la eventual incorporación de buses eléctricos al transporte público de Punta Arenas.

Pinto indicó que ya existe un estudio de prefactibilidad y que actualmente se trabaja en la búsqueda de recursos que permitan avanzar en la iniciativa.

“En el caso de los buses, hoy día tenemos el estudio de prefactibilidad hecho y lo que estamos esperando es ver cómo el Ministerio, junto con la agencia, logran apalancar los fondos para poder moverlo”, señaló.

El proyecto contempla, de acuerdo con lo explicado por la autoridad, la posibilidad de incorporar alrededor de 100 buses eléctricos para realizar un proceso de recambio dentro de la ciudad, iniciativa que requiere coordinación con el Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Transportes Regional.

Paralelamente, Pinto destacó el desarrollo de infraestructura de carga eléctrica en distintos puntos de Magallanes, señalando que durante el último tiempo se han instalado electrolineras en lugares como Puerto Williams y Cerro Castillo, mientras que se proyecta avanzar hacia Porvenir durante el próximo año.

Soluciones fotovoltaicas y cobertura para zonas rurales

En cuanto al desarrollo de proyectos fotovoltaicos, el seremi señaló que la cartera trabaja junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética en una serie de iniciativas destinadas especialmente a sectores rurales y establecimientos públicos.

“Existen planes y proyectos en los cuales nosotros queremos tratar de llegar a las zonas, principalmente rurales. Generar apoyo con paneles fotovoltaicos, pero también llegar a establecimientos o entidades públicas que podamos hacer un mejoramiento de la materia energética que hoy día utilizan”, explicó.

Pinto sostuvo que, mientras se avanza en aspectos administrativos y de reestructuración institucional, el Ministerio continúa trabajando en la elaboración de proyectos y manteniendo conversaciones con los municipios y el Gobierno Regional para definir prioridades.

En este ámbito, mencionó también iniciativas asociadas a la generación y distribución eléctrica en distintas comunas, además de proyectos vinculados al potencial energético de Puerto Williams.

Hidrógeno, amoníaco verde y nuevos proyectos

La entrevista también abordó el desarrollo de grandes proyectos energéticos que actualmente se encuentran en distintas etapas de evaluación y tramitación en Magallanes.

Entre ellos, el seremi destacó el proyecto HNH Energy, que contempla producción de amoníaco, además de otras iniciativas relacionadas con la transición energética y generación de nuevas inversiones.

“HNH es uno de los proyectos que está dando que hablar, principalmente porque entregó sus observaciones a las 20 preguntas que se habían hecho, estamos esperando el momento para poder ingresar a comité para poder evaluar y ver cómo salieron estas respuestas y si cumplen o no cumplen”, explicó Pinto.

Asimismo, mencionó el denominado proyecto Acuario, orientado a la generación de amoníaco verde mediante la captación de nitrógeno, además de iniciativas impulsadas por ENAP y otras alternativas destinadas a diversificar la matriz productiva regional.

En este escenario, la autoridad puso énfasis en la necesidad de agilizar los procesos administrativos sin descuidar las evaluaciones correspondientes.

“Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno y como entidades fiscalizadoras también tenemos que dedicarnos a acelerar los procesos, revisarlos acuciosamente, pero en un periodo mucho más acotado porque tenemos que generar empleo. Tenemos que generar producción en la región”, sostuvo.

Nueva etapa del Plan Nacional de Eficiencia Energética

Finalmente, Pinto se refirió al proceso de elaboración del próximo Plan Nacional de Eficiencia Energética, instrumento que será actualizado para el periodo 2028-2033.

“El Plan Nacional se evalúa cada 5 años, ahora en el 2028 nosotros tenemos que entrar en una nueva elaboración del nuevo Plan Nacional de Eficiencia Energética, que está en base a la Ley 21.305”, explicó.

El seremi destacó que en esta etapa se busca incorporar activamente a la ciudadanía, ampliando la discusión más allá del consumo residencial.

“Hoy día lo que estamos haciendo como Ministerio y como seremías es invitar a la ciudadanía, principalmente a que se inscriban, puedan participar en esta convocatoria, puedan ayudarnos principalmente a sumar y construir nuevas metas para mejorar nuestro sistema eléctrico”, indicó.

La autoridad agregó que el nuevo plan no solamente abordará la eficiencia energética en los hogares, sino también el uso de artefactos eléctricos, las edificaciones y el consumo energético de establecimientos públicos.

“Ya no solamente en lo que es la eficiencia energética residencial, sino que también lo que es los artefactos eléctricos que hoy día ocupamos en nuestro hogar, la edificación, cómo ustedes perciben o cómo la comunidad percibe cómo se está generando la energía eléctrica en ellos, pero también en los colegios, los consultorios, los hospitales”, afirmó.

En esa línea, Pinto reiteró la importancia de que la comunidad participe en la construcción de las nuevas metas que regirán la política nacional durante los próximos años.

“Hoy día es importante que la comunidad se pueda vincular en este nuevo plan, que es abarcar desde el año 2028 hasta el 2033 y necesitamos y creemos necesario que la comunidad pueda ser partícipe de esto y pueda entregar su opinión en base a este nuevo Plan de Eficiencia Energética Nacional”, concluyó.

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