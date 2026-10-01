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1 de octubre de 2026

CORO CROATA DE PUNTA ARENAS PRESENTARÁ CONCIERTO GRATUITO DE MUSICALES DE BROADWAY

El espectáculo contará con la participación de la soprano chilena Andrea Aguilar y la pianista Mariana Cifuentes en la Sociedad de Instrucción Popular.

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El Coro Croata de Punta Arenas, bajo la dirección del músico magallánico Jorge Sharp Galetovic, invitó a la comunidad al concierto "Musicales inolvidables de Broadway". La presentación se realizará el próximo sábado 10 de octubre a las 19:30 horas en los salones ubicados en Avenida Colón 956.

El evento contará con la participación especial de la destacada soprano chilena Andrea Aguilar y la pianista Mariana Cifuentes. La actividad tiene entrada completamente abierta y liberada para todas las personas que deseen presenciar este repertorio musical en la capital regional.

El escenario de este encuentro será la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), un recinto de alto valor patrimonial. En este edificio funcionó la Escuela Nocturna Popular, espacio donde Gabriela Mistral impartió clases de alfabetización a mujeres obreras durante su estadía en la zona entre 1918 y 1920.

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