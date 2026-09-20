Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

20 de septiembre de 2026

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

​La presentación se realizará este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas y tendrá entrada liberada.

MAGALLANES 2

La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará este domingo 27 de septiembre su Concierto de Gala en el Teatro Municipal de Punta Arenas. La presentación comenzará a las 19:30 horas y tendrá entrada liberada.

El elenco está integrado por 39 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 11 y 19 años, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos. Durante el año, sus integrantes han participado en un proceso de formación y preparación musical que incluyó jornadas de ensayo y sesiones de grabación.

El concierto se realizará en el marco de la conmemoración de los 25 años de FOJI. Su director titular, Jesús Rodríguez, señaló que la presentación representa la culminación del proceso de trabajo desarrollado durante los últimos meses por los jóvenes músicos.

El repertorio contempla obras de Johannes Brahms y Piotr Ilich Chaikovski, además de piezas del repertorio chileno y otras preparadas especialmente para la jornada. La entrada será por orden de llegada y estará sujeta a la capacidad máxima del Teatro Municipal.

Desde FOJI extendieron la invitación a la comunidad para asistir a la presentación de la orquesta regional, que reunirá en el escenario a jóvenes músicos de distintas comunas de Magallanes.


img 1

BONO DE $30 MIL POR HIJO COMIENZA A PAGARSE Y BENEFICIARÁ A CERCA DE 19 MIL NIÑOS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La presentación se realizará este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas y tendrá entrada liberada.

​La presentación se realizará este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas y tendrá entrada liberada.

MAGALLANES 2
nuestrospodcast
boric bachelet

GABRIEL BORIC DEFIENDE CANDIDATURA DE BACHELET A LA ONU TRAS SU RETIRO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
MAGALLANES 2

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
canino

CACHORROS DEL GRUPO DE ADIESTRAMIENTO CANINO PARTICIPARON EN LA PARADA MILITAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
sergioreyes

COLUMNA DE OPINIÓN | EL PRECIO DEL SUELO AUSTRAL: CHILE EN LIQUIDACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.