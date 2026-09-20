ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ CONCIERTO DE GALA EN PUNTA ARENAS

La Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) realizará este domingo 27 de septiembre su Concierto de Gala en el Teatro Municipal de Punta Arenas. La presentación comenzará a las 19:30 horas y tendrá entrada liberada.

El elenco está integrado por 39 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 11 y 19 años, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos. Durante el año, sus integrantes han participado en un proceso de formación y preparación musical que incluyó jornadas de ensayo y sesiones de grabación.

El concierto se realizará en el marco de la conmemoración de los 25 años de FOJI. Su director titular, Jesús Rodríguez, señaló que la presentación representa la culminación del proceso de trabajo desarrollado durante los últimos meses por los jóvenes músicos.

El repertorio contempla obras de Johannes Brahms y Piotr Ilich Chaikovski, además de piezas del repertorio chileno y otras preparadas especialmente para la jornada. La entrada será por orden de llegada y estará sujeta a la capacidad máxima del Teatro Municipal.

Desde FOJI extendieron la invitación a la comunidad para asistir a la presentación de la orquesta regional, que reunirá en el escenario a jóvenes músicos de distintas comunas de Magallanes.

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