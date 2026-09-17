FISCALIZACIÓN SANITARIA SE REFUERZA EN CARNICERÍAS, LOCALES DE EMPANADAS Y ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

​Un llamado al autocuidado, la prevención y el consumo responsable durante las celebraciones de Fiestas Patrias realizó esta mañana el seremi (s) de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó las fiscalizaciones sanitarias, la manipulación de alimentos, el consumo de alcohol y la circulación de virus respiratorios.

La autoridad explicó que durante estas fechas la Seremi de Salud refuerza un trabajo de fiscalización que se desarrolla durante todo el año, comenzando por las carnicerías y continuando con los establecimientos donde se elaboran alimentos, especialmente empanadas, para posteriormente concentrarse en los recintos y puestos autorizados para las celebraciones dieciocheras.

“Nosotros lo hacemos todo el año. Lo que pasa es que en fiestas de fiestas patrias, fiestas de fin de año o en otra ocasión nos reforzamos. La fiscalización y hemos sido como una secuencia lógica, empezamos fiscalizando las carnicerías”, explicó Castillo.

De acuerdo con lo señalado por el seremi (s), en la región existen aproximadamente 45 carnicerías y alrededor de 50 locales con autorización para la elaboración de empanadas, mientras que, hasta la jornada anterior, se habían otorgado 54 autorizaciones excepcionales para establecimientos de preparación de alimentos asociados a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Respecto de las empanadas, Castillo puso especial énfasis en la necesidad de mantener una adecuada cadena de conservación, debido a los ingredientes utilizados en su preparación, particularmente carne y cebolla.

“En la elaboración el día anterior del pino y al día siguiente la preparación. Entonces la forma en que se conserva ese pino, sabemos que uno de los principales problemas que tiene es que fermenta y luego el cómo se conservan las empanadas, especialmente aquellas que están a temperatura que no pueden estar a temperatura ambiente o están calientes para ser servidas o se mantienen refrigeradas para evitar también la descomposición por los contenidos que tiene cebolla”, señaló.

El seremi (s) agregó que estas recomendaciones también deben ser consideradas en los hogares, ya que una manipulación o conservación inadecuada de los alimentos puede derivar en enfermedades gastrointestinales y aumentar innecesariamente la demanda de los servicios de urgencia.



Fiscalización a fondas y puestos de comida



Otro de los focos de la autoridad sanitaria durante estas celebraciones corresponde a los establecimientos y puestos que funcionarán en fondas, kermesses y otros eventos autorizados. En estos lugares se verifica, entre otros aspectos, que los alimentos hayan sido elaborados en recintos que cuenten con autorización sanitaria y que se mantengan adecuadamente refrigerados.

Castillo recalcó que los productos preparados para su venta no pueden provenir simplemente de elaboraciones particulares sin autorización.

“Primero es que si tienen un producto elaborado haya sido elaborado en un lugar autorizado, no puede una persona, si yo hice las empanadas en mi casa o se los compré a una señora equis, no en lugar de elaboración de los productos, tiene que ser un lugar autorizado”, indicó.

También llamó la atención sobre la importancia de evitar la contaminación cruzada, especialmente en aquellos puestos donde una misma persona manipula alimentos y posteriormente recibe dinero.

“Uno de los problemas que siempre encontramos, que es el mismo que está manipulando alimentos, es el que le cobra después, entonces hay una contaminación cruzada”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de que los recintos cuenten con acceso a agua potable, servicios higiénicos y condiciones adecuadas para la manipulación de los alimentos.

Según detalló, este año la cantidad de establecimientos autorizados es menor que la registrada en años anteriores, entre otros factores debido a que el Parque María Behety no estará habilitado para estas actividades, recinto que concentró cerca de 80 permisos durante el año pasado.



Llamado a no excederse con la comida y el alcohol



Durante la entrevista, el seremi (s) también abordó los riesgos asociados al consumo excesivo de alimentos y alcohol durante las celebraciones, haciendo especial énfasis en la conducción bajo los efectos del alcohol.

“En todas cosas los excesos no son buenos ni el exceso en comida. Aquí hay personas que en estos días es mucho lo que consumen. Finalmente termina con un problema provocado porque ellos mismos, ni sobre todo el exceso de alcohol”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que la campaña “Si toma, no conduzca” busca prevenir consecuencias que no solamente afectan a quien consume alcohol, sino también a terceros y al propio sistema sanitario.

“Un accidentado es un paciente de larga hospitalización. Y sobre todo de larga hospitalización en UCI, entonces no solo significa una dedicación de tiempo, de recursos, de costos. Sino un largo proceso de recuperación y un alto tiempo de ocupación de camas, tanto camas críticas como luego de hospitalización”, explicó.

Castillo insistió en que la prevención de accidentes de tránsito constituye también una medida de protección de la capacidad hospitalaria, considerando que los pacientes politraumatizados pueden requerir tratamientos prolongados y ocupar camas críticas durante largos períodos.



Virus respiratorios y vacunación



Otro de los temas abordados fue la situación epidemiológica regional y la circulación de virus respiratorios, considerando que las Fiestas Patrias implican reuniones familiares, actividades masivas y encuentros en espacios cerrados.

La autoridad señaló que durante las últimas semanas se ha observado una variación en los virus predominantes y advirtió sobre la presencia nuevamente de influenza, mientras que la región mantiene una cobertura de vacunación contra esta enfermedad por debajo del promedio.

“La influenza A ha tenido una aparición. No recuerdo la última, pero la que alcancé a ver estaba como en tercer lugar y en ese sentido nosotros somos la región que tenemos, la más baja tasa de vacunación este año estamos bajo la media”, señaló.

Por ello, llamó a quienes todavía no han recibido la vacuna contra la influenza a aprovechar que el proceso se mantiene disponible en los establecimientos de atención primaria.

“El año pasado tuvimos un pic en octubre, entonces todavía hay tiempo para vacunarse para los que no lo hicieron”, agregó.

Castillo también recomendó que las personas con síntomas respiratorios eviten exponer a familiares y personas pertenecientes a grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, niños y personas inmunosuprimidas.



Advertencia frente a la automedicación



El representante de la autoridad sanitaria también llamó a evitar la automedicación, particularmente frente a cuadros respiratorios, y cuestionó el uso de antibióticos para tratar enfermedades virales.

“Uno de los varios errores que la gente comete es que usa antibióticos para enfermedades virales. Y el antibiótico es para las bacterias y muchos de los resfríos son virales, por lo tanto, no produce ningún efecto”, explicó.

Además, advirtió sobre el riesgo de adquirir medicamentos fuera de los canales establecidos y sobre la utilización de información encontrada en redes sociales como sustituto de una evaluación profesional.

Frente a los cuadros respiratorios, recomendó recurrir a los establecimientos de salud cuando los síntomas se prolonguen y mantener medidas preventivas que la población incorporó durante la pandemia, como el lavado frecuente de manos, la ventilación y el uso de mascarilla cuando corresponda.



Denuncias y compra en lugares establecidos



Finalmente, Eduardo Castillo recordó que las personas pueden denunciar eventuales irregularidades sanitarias a través de los canales habilitados por la autoridad, pero recalcó que es fundamental entregar antecedentes que permitan identificar y fiscalizar efectivamente al establecimiento.

“Por eso el comprar en el hogar establecido da con toda la trazabilidad. Podemos saber dónde está, podemos ir a fiscalizarlo. La boleta es la el medio de prueba, no sé, por eso es importante que cuando hagan la denuncia entreguen los antecedentes y los antecedentes nos permitan hacer una fiscalización adecuada”, afirmó.

De esta manera, desde la Seremi de Salud se reiteró el llamado a disfrutar de las Fiestas Patrias con responsabilidad, privilegiando el consumo de alimentos elaborados y comercializados en establecimientos autorizados, manteniendo las medidas de higiene y conservación, evitando la automedicación y adoptando conductas seguras frente al consumo de alcohol y la conducción.

“Esperamos que sea unas bonitas fiestas patrias para todos, para los Magallanes y que lo pasemos bien, que disfrutemos que sean encuentro. Y que nos cuidemos, los equipos nuestros van a estar trabajando justamente para el cuidado de la población”, concluyó Castillo.

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