SEREMI CTCI DESTACA NUEVAS CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO PARA CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN INTERNACIONAL EN MAGALLANES

Diversas alternativas de financiamiento para investigación, ciencia pública, vinculación internacional y fortalecimiento de capacidades regionales fueron abordadas esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes, Carlos Olave Solar, entregó detalles de las convocatorias actualmente abiertas y de distintas iniciativas que buscan fortalecer el ecosistema científico regional.

Durante la entrevista, la autoridad destacó el trabajo desarrollado en torno al proyecto Magma, iniciativa de fomento a la investigación en universidades y territorios que cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia y que actualmente analiza una eventual participación del Gobierno Regional.

Olave explicó que el proyecto contempla áreas vinculadas, entre otras, al sector agroalimentario y salud, además de buscar una mayor conexión entre las capacidades de la Universidad de Magallanes y las necesidades concretas del territorio.







“La idea es que la Universidad se empape y tengan mayor resultado directamente relacionado a las necesidades regionales”, señaló el seremi, destacando también la importancia de avanzar en la acreditación de laboratorios para que puedan prestar servicios y desarrollar trabajos vinculados a requerimientos locales.



En este contexto, precisó que el instrumento contempla cinco años de financiamiento renovables hasta completar diez años, sujetos a evaluación, con recursos de $500 millones anuales. Según explicó, durante la primera etapa ya fueron adjudicados $2.500 millones.



Convocatoria para fortalecer la vinculación internacional



Uno de los principales anuncios abordados durante la conversación fue la convocatoria Fomento a la Vinculación Internacional 2026, orientada a generar oportunidades de colaboración entre instituciones de educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales y entidades extranjeras.

El seremi explicó que el objetivo es facilitar que investigadores y docentes puedan realizar estancias, especializaciones o trabajos colaborativos fuera del país, incorporando nuevos conocimientos y capacidades al ámbito local.

“Este proyecto financia 30 millones de pesos, hasta 1 año de duración”, detalló Olave, agregando que la convocatoria busca reducir las dificultades que muchas veces enfrentan los investigadores y docentes para acceder a experiencias internacionales.

“Muchas, muchas veces faltan recursos para que los investigadores, para que los docentes puedan asistir a otro o puedan ir a otros países a especializarse, a tener mayor información de tecnologías. Y la idea de eso es cerrar esa brecha y poder tener mayor capacidades dentro de lo local”, sostuvo.

Las postulaciones a este concurso permanecen abiertas hasta el 7 de octubre, de acuerdo con la información entregada durante el programa.



Ciencia Pública: fondos de hasta $50 millones



Otro de los focos de la entrevista estuvo puesto en las convocatorias de Ciencia Pública, iniciativa que busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía mediante proyectos con pertinencia territorial.

Olave explicó que actualmente existen dos líneas abiertas: Espacios Públicos y Dispositivos para la Educación, ambas con plazo de postulación hasta el 14 de octubre.

En el caso de Espacios Públicos, los proyectos buscan poner a disposición de la ciudadanía información científica validada y desarrollada durante los últimos cinco años, mediante iniciativas que puedan instalarse en espacios como museos, universidades u otros lugares de acceso gratuito.

Esta línea contempla financiamiento de hasta $50 millones por proyecto, con un período de ejecución de un año.

Por su parte, la línea de Dispositivos para la Educación busca desarrollar herramientas que permitan comunicar investigaciones o conocimientos científicos, especialmente aquellos generados a nivel regional. Entre los ejemplos mencionados durante la entrevista se encuentran podcasts, cartas, códigos QR y otros formatos destinados a acercar la ciencia a distintos públicos.

El monto máximo para esta convocatoria es de $25 millones por proyecto.

Respecto de los requisitos generales, Olave señaló que las entidades postulantes deben contar con personalidad jurídica y una antigüedad mínima de dos años.

“Es bastante abierto en ese sentido, quien puede postular. Mucha la idea es que más entidades puedan postular estos dos”, indicó.

El seremi además invitó a las instituciones interesadas a acercarse a la oficina regional de la Seremi de Ciencia para resolver dudas y recibir orientación durante el proceso de postulación.



Fondos también buscan acercar la ciencia a la Antártica y al territorio



Durante la conversación también se relevó la importancia de utilizar estas herramientas de financiamiento para fortalecer contenidos vinculados con la identidad científica y territorial de Magallanes, incluyendo la Antártica chilena.

Olave destacó particularmente el rol de la Feria Antártica Escolar, iniciativa que cuenta con participación y financiamiento asociado al Ministerio de Ciencia, y que permite acercar desde edades tempranas el conocimiento sobre el territorio antártico.

“Sabemos que para muchas personas la Antártica se ve muy lejana. Y no lo sienten tanto parte de su diario y vivir, pero está aquí, nuestra región es Magallanes y Antártica chilena”, afirmó.

En esa línea, planteó que las convocatorias disponibles pueden constituir una oportunidad para desarrollar proyectos que permitan fortalecer la pertinencia local y acercar a niños, jóvenes y comunidades educativas a la investigación científica relacionada con la Antártica, el Estrecho de Magallanes y el territorio subantártico.



Trabajo científico y turístico en Última Esperanza



El seremi también se refirió a la jornada de turismo científico subantártico desarrollada en la provincia de Última Esperanza, instancia en la que se abordó el aporte de la ciencia a la construcción del relato turístico del territorio.

Entre las materias destacadas estuvo el potencial de disciplinas como la paleontología para complementar la oferta turística y generar nuevas formas de interpretación del patrimonio regional.

La autoridad valoró además la realización de una jornada de gabinete en Cerro Castillo, donde distintas autoridades regionales pudieron abordar necesidades locales junto a representantes de la comunidad.

“Fue una oportunidad muy enriquecedora”, señaló Olave, destacando la posibilidad de reunir en el territorio a representantes de más de 20 carteras para abordar distintas materias vinculadas al desarrollo local.



Comité Regional CTCI avanza en lineamientos para fondos regionales



Otro de los asuntos analizados fue el trabajo del Comité Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, instancia que recientemente sesionó con participación del gobernador regional y otros integrantes.

Olave explicó que este comité tiene entre sus tareas establecer los marcos normativos y lineamientos que permitirán orientar futuros recursos regionales destinados a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

“Los Marcos normativos lo distingue este comité”, explicó, agregando que posteriormente los recursos deben ser sometidos a los mecanismos correspondientes de financiamiento regional.

La autoridad manifestó su expectativa de que próximamente existan novedades respecto de la estrategia y política regional de CTCI, así como de los fondos provenientes del royalty, que podrían contribuir a financiar iniciativas vinculadas con estas áreas.



Catastro de equipamiento científico disponible en la región



Finalmente, Carlos Olave abordó el trabajo que desarrolla Nodo Austral en torno al levantamiento y catastro de equipamiento científico existente en Magallanes.

La iniciativa busca identificar los equipos disponibles, su ubicación, características y estado, con el objetivo de facilitar su utilización por parte de investigadores, estudiantes e instituciones que requieran acceder a capacidades ya existentes en la región.

En ese sentido, destacó que contar con un registro actualizado permitiría optimizar el uso de la infraestructura científica disponible y evitar la duplicación innecesaria de equipamiento.

Durante la entrevista en “Buenos Días Región”, el seremi CTCI reiteró el llamado a las instituciones interesadas a revisar las convocatorias disponibles y aprovechar los plazos de postulación, especialmente considerando que durante las próximas semanas vencen los procesos de Vinculación Internacional, Ciencia Pública y Par Explora.

La información sobre estas convocatorias se encuentra disponible a través de los canales oficiales del Ministerio de Ciencia, ANID y la plataforma Fondos.gob, además de la oficina regional de la Seremi de Ciencia, donde los interesados pueden realizar consultas sobre los procesos de postulación.

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