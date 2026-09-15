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15 de septiembre de 2026

SEGUNDO COLOQUIO EN PUNTA ARENAS ABORDARÁ LOS DESAFÍOS MARÍTIMOS DE MAGALLANES Y SU PROYECCIÓN PARA CHILE

La Liga Marítima de Chile, ASONAVE y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G. realizarán un encuentro para abordar la conectividad, infraestructura y desarrollo de la Región de Magallanes, donde el mar es parte de la vida cotidiana y de la actividad productiva.

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​La actividad portuaria, la conectividad, la salmonicultura y el turismo antártico están cambiando las demandas sobre la infraestructura de Magallanes. Cómo acompañar ese crecimiento y qué papel tiene el mar en el futuro de la región serán las preguntas centrales del Segundo Coloquio Marítimo 2026, “Magallanes… Magallanes”.

 
El encuentro se realizará el miércoles 23 de septiembre, a las 09:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas; y es organizado por la Liga Marítima de Chile, la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE A.G.) y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G.

 
“Magallanes tiene una relación con el mar que se vive todos los días: en la conectividad de sus comunidades, en sus actividades productivas y en su vínculo con la Antártica. Queremos reunir esas distintas miradas para conversar sobre la infraestructura y las decisiones estratégicas que la región necesita para proyectarse”, plantea el presidente de la Liga Marítima de Chile, Edmundo González Robles.

 
Bajo el eje “Los motores que impulsan la transformación de Magallanes”, el coloquio reunirá a personas vinculadas a actividades que dependen directamente del mar y a especialistas en la proyección estratégica del sur austral. Participarán junto al presidente de Liga Marítima de Chile, Edmundo González Robles; el presidente de ASONAVE, Gonzalo Fernández Alzola; Javier Vásquez, de PRDW Consulting Port and Coastal Engineers; y el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret.

 
También expondrán Jaime Vásquez, presidente del directorio de Antártica XXI; Jorge Guzmán, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Magallanes; y el contraalmirante Juan Soto, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval. La conversación será moderada por Hugo Barra Salcedo, director de Comunicaciones de la Liga Marítima de Chile.

La diversidad de los expositores responde al propósito del encuentro: mirar en conjunto actividades que suelen discutirse por separado, pero que comparten necesidades de conectividad, servicios marítimos y planificación, especialmente, en una región que conecta los océanos Pacífico y Atlántico; y que sirve de puerta de entrada a la Antártica.

 
El nombre del coloquio, que evoca la expresión “¡Magallanes, Magallanes!”, atribuida por la tradición histórica a Bernardo O’Higgins en sus últimos momentos, recoge esa referencia para llevarla a una conversación actual sobre el desarrollo de la región y la presencia estratégica de Chile en el extremo austral.






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