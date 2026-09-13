COLECTIVO MATICES CONMEMORA 10 AÑOS DE TRABAJO ARTÍSTICO Y RESCATE DE LA HISTORIA DE MAGALLANES

El colectivo de arte Matices conmemoró una década de trabajo en Punta Arenas, trayectoria marcada por exposiciones y proyectos que han utilizado la pintura como una forma de acercar la historia y el patrimonio de Magallanes a la comunidad. En conversación con Ojo con la Cultura, sus integrantes repasaron parte de este recorrido y la nueva etapa que desarrollan como Punto de Cultura.

La presidenta de Matices, Marión Gómez, junto a las expresidentas Anita Loncón y Carlina Empuero, destacaron algunos de los proyectos desarrollados durante estos 10 años. Entre ellos mencionaron trabajos relacionados con los oficios del barrio 18 de Septiembre, la obra del poeta regional José Grimaldi, la Goleta Ancud, la Cooperativa Cacique Mulato, fósiles de la región y los 60 años de Isla Magdalena.

Las integrantes del colectivo explicaron que cada proyecto implica un proceso de investigación y recopilación de antecedentes antes de trasladar esos contenidos a una obra artística. Según señalaron en Ojo con la Cultura, esta metodología también les ha permitido acercar episodios y personajes de la historia regional a nuevas generaciones, especialmente mediante exposiciones realizadas en distintos espacios y establecimientos educacionales.

Uno de los momentos que recordaron fue el período de la pandemia, cuando debieron adaptar su trabajo a plataformas digitales y desarrollar proyectos a distancia. Actualmente, Matices se encuentra en una nueva etapa como Punto de Cultura, con actividades de pintura, fotografía y redes sociales, además de iniciativas que buscan que sus integrantes puedan salir a terreno, registrar imágenes y posteriormente utilizarlas como base para nuevas obras.

Durante la conversación en Ojo con la Cultura, las artistas también plantearon algunos proyectos que podrían desarrollar a futuro, entre ellos una iniciativa vinculada al centenario de la Confederación Deportiva de Magallanes. Para sus integrantes, el trabajo artístico permite preservar recuerdos y acontecimientos de la región, generando obras que puedan ser conocidas por las nuevas generaciones y mantengan vigente parte de la memoria de Magallanes.





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