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13 de septiembre de 2026

COGRID EVALÚA MANTENCIÓN DE RUTAS DE TREKKING EN ISLA NAVARINO ANTE PRÓXIMA TEMPORADA ESTIVAL

​Con miras a la temporada estival 2026-2027, el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial Preventivo abordó en Puerto Williams las condiciones de las principales rutas de trekking de Isla Navarino y las medidas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

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Uno de los principales acuerdos fue avanzar en una evaluación técnica de los senderos, considerando las dificultades que presentan algunos sectores para el desplazamiento de los equipos de emergencia. En particular, se analizarán las condiciones de la ruta del valle Róbalo y la eventual habilitación de una huella de seguridad que facilite el acceso hacia el circuito de Dientes de Navarino y Laguna El Salto.

También se evaluarán los accesos hacia Cerro La Bandera y Valle de Los Bronces. La medida considera como antecedente los 13 rescates registrados durante la temporada anterior en sectores cordilleranos de Isla Navarino y busca mejorar las condiciones de desplazamiento ante accidentes u otras situaciones que requieran asistencia.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, señaló que se coordinará una instancia específica para abordar la mantención de las rutas junto a Conaf y otros organismos. Durante la jornada también se revisaron las capacidades disponibles, recursos de respuesta, comunicaciones y acciones de prevención ante los riesgos asociados a la temporada estival.

Entre las medidas acordadas se contempla además la realización de un ejercicio provincial frente a emergencias, acciones de reducción de combustible y evaluación de cortafuegos en Puerto Toro. El Cogrid también reforzó el llamado a residentes y visitantes a adoptar conductas preventivas al recorrer Isla Navarino, como evitar fogatas y no dejar residuos.


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ATENCIÓN: SE ANUNCIAN OBRAS DE MEJORAMIENTO RUTAS Y-160 E Y-156 SECTOR LAGUNA AMARGA, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

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