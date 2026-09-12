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12 de septiembre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES EXIGE RESPETO A LAS HORAS NO LECTIVAS Y DENUNCIA FALTA DE REEMPLAZOS

El gremio cuestionó que docentes deban utilizar sus horas no lectivas para cubrir permanentemente ausencias y pidió a las autoridades garantizar tanto las condiciones laborales de los profesores como las clases de los estudiantes.

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El Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G. manifestó su rechazo a la utilización de horas no lectivas de los docentes para cubrir de manera permanente la falta de profesores en establecimientos educacionales. El gremio sostuvo que esta situación no puede transformarse en una solución habitual frente a problemas de dotación o ausencia de reemplazos.

La organización recordó que la jornada docente contempla horas lectivas y no lectivas, estas últimas destinadas a labores profesionales como planificación, evaluación y otras tareas vinculadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, exigió que se respete la jornada contratada y la distribución de horas que corresponda, particularmente en lo referido a los bloques no lectivos.

El Colegio de Profesores también cuestionó la falta de respuestas oportunas ante licencias médicas, ausencias y dificultades para disponer de reemplazos. En ese sentido, planteó que estas situaciones no pueden recaer permanentemente sobre los mismos docentes y citó el artículo 46, letra G, de la Ley General de Educación, referido a la obligación de los establecimientos de contar con personal docente idóneo y suficiente.

El gremio sostuvo además que, cuando un sostenedor no dispone oportunamente de un reemplazo por razones presupuestarias, se estaría incumpliendo con las obligaciones establecidas en la normativa. Junto con ello, cuestionó que se responsabilice a los profesores por la falta de clases cuando el sistema no logra garantizar oportunamente la dotación necesaria.

Finalmente, el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes exigió a las autoridades una respuesta concreta e inmediata, junto con el respeto de la jornada laboral y las horas no lectivas. La organización afirmó que continuará fiscalizando y denunciando estas situaciones, planteando que las condiciones laborales de los docentes están vinculadas con el derecho de los estudiantes a recibir sus clases.

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