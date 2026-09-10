PUNTA ARENAS CONTARÁ CON SIETE FONDAS AUTORIZADAS PARA FIESTAS PATRIAS Y MUNICIPIO ADVIERTE SOBRE EXIGENCIAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

Siete fondas y ramadas se encuentran contempladas para funcionar durante las celebraciones de Fiestas Patrias en Punta Arenas, cifra similar a la registrada el año pasado. Así lo informó esta tarde el director de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Punta Arenas, Ricardo Barría, durante su participación en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla y emitido por Polar Comunicaciones. De acuerdo con lo señalado, algunas funcionarán durante los tres días de celebración, mientras otras concentrarán sus actividades en jornadas específicas, principalmente el 18 y 19 de septiembre.

Barría explicó que toda actividad de carácter lucrativo que se desarrolle en la comuna requiere autorización municipal y, dependiendo de sus características, debe contar además con los permisos correspondientes de organismos como la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y Carabineros. Entre las fondas contempladas se encuentran recintos vinculados al Club de Rodeo, Club Deportivo Español, agrupaciones folclóricas y organizaciones que tradicionalmente desarrollan actividades durante estas fechas. En tanto, una muestra criolla que se proyectaba realizar en dependencias de la Confederación Deportiva finalmente fue suspendida por los costos asociados a las exigencias de seguridad y habilitación del terreno.

El director de Rentas y Patentes también informó que durante estas celebraciones se mantienen las autorizaciones para kermeses y ferias, actividades que han aumentado en la comuna durante los últimos años. En estos casos, los comerciantes deben cumplir con las disposiciones tributarias y sanitarias, especialmente quienes manipulen o comercialicen alimentos. Además, recordó que durante los días 17, 18 y 19 de septiembre no rige la restricción horaria habitual para el expendio de bebidas alcohólicas, por lo que los establecimientos autorizados podrán extender su funcionamiento dentro del marco establecido por la normativa. Desde el municipio hicieron un llamado a organizadores y comerciantes a cumplir las condiciones sanitarias, de seguridad y tributarias, considerando que durante las celebraciones se reforzarán las fiscalizaciones.

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