GASCO MAGALLANES DONÓ MODERNOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO A BOMBEROS DE ÚLTIMA ESPERANZA

Como una forma de reforzar su compromiso con el uso seguro y eficiente de la energía, GASCO Magallanes concretó este jueves 3 de septiembre la donación de dos modernos equipos de detección de monóxido de carbono al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

La entrega oficial fue realizada por Gonzalo Herrera Albornoz, Gerente Comercial de GASCO Magallanes y el equipo de la oficina de Puerto Natales. El ejecutivo explicó que el aporte se enmarca en los esfuerzos que realiza la compañía por fortalecer la labor preventiva y de respuesta de Bomberos ante emergencias por emanación de gases, especialmente durante los meses de invierno.

“GASCO Magallanes viene desarrollando un trabajo mancomunando con los diversos Cuerpos de Bomberos de Magallanes y en esta oportunidad concretamos la donación de equipos que son esenciales a la hora de detectar la presencia de este gas que puede provocar serios problemas de salud o incluso una fatalidad”, explicó el ejecutivo.

Los implementos fueron recibidos por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, Sergio Ramírez, quien destacó la alianza estratégica que han consolidado junto a GASCO.

“Estos equipos van en beneficio de toda la comunidad. Con estos instrumentos más modernos podemos acudir de mejor forma cada vez que la comunidad nos necesite”, destacó y agradeció Ramírez.