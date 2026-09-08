Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

8 de septiembre de 2026

GASCO MAGALLANES DONÓ MODERNOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO A BOMBEROS DE ÚLTIMA ESPERANZA

La entrega oficial fue realizada por Gonzalo Herrera Albornoz, Gerente Comercial de GASCO Magallanes y el equipo de la oficina de Puerto Natales.

gascobomberos

Como una forma de reforzar su compromiso con el uso seguro y eficiente de la energía, GASCO Magallanes concretó este jueves 3 de septiembre la donación de dos modernos equipos de detección de monóxido de carbono al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

 

La entrega oficial fue realizada por Gonzalo Herrera Albornoz, Gerente Comercial de GASCO Magallanes y el equipo de la oficina de Puerto Natales. El ejecutivo explicó que el aporte se enmarca en los esfuerzos que realiza la compañía por fortalecer la labor preventiva y de respuesta de Bomberos ante emergencias por emanación de gases, especialmente durante los meses de invierno.

 

“GASCO Magallanes viene desarrollando un trabajo mancomunando con los diversos Cuerpos de Bomberos de Magallanes y en esta oportunidad concretamos la donación de equipos que son esenciales a la hora de detectar la presencia de este gas que puede provocar serios problemas de salud o incluso una fatalidad”, explicó el ejecutivo.

 

Los implementos fueron recibidos por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, Sergio Ramírez, quien destacó la alianza estratégica que han consolidado junto a GASCO.

“Estos equipos van en beneficio de toda la comunidad. Con estos instrumentos más modernos podemos acudir de mejor forma cada vez que la comunidad nos necesite”, destacó y agradeció Ramírez.

GascoCH11

GASCO MAGALLANES ACERCA A ESTUDIANTES SUS OPERACIONES Y AVANCES EN EGL EN LA FERIA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADULTO MAYOR MUERE TRAS SER ATROPELLADO EN EL CAMINO AL ANDINO: CONDUCTOR HUYÓ DEL LUGAR

Leer Más

El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

siat08092026
nuestrospodcast
persecucionporvenir

ADOLESCENTE DE 17 AÑOS FUE SORPRENDIDO CONDUCIENDO SIN DOCUMENTACIÓN TRAS DARSE A LA FUGA DE FISCALIZACIÓN EN PORVENIR

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
gascobomberos

GASCO MAGALLANES DONÓ MODERNOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO A BOMBEROS DE ÚLTIMA ESPERANZA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
placa2dacomisarianatales

RETIRAN PLACA DE LA 2ª COMISARÍA DE PUERTO NATALES Y ENTREGAN TERRENO PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CUARTEL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | EL AFTER DE LAS TENSIONES LIMÍTROFES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.