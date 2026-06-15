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15 de junio de 2026

BANCO DE SANGRE HCM RECONOCIÓ A SUS DONANTES ALTRUISTAS FIDELIZADOS

Actualmente Magallanes registra aproximadamente un 40% de donación altruista, siendo la meta aumentar este porcentaje.

diadonantesangre

Con una ceremonia de reconocimiento a 6 donantes altruistas fidelizados, el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre; fecha tendiente a agradecer a los donantes voluntarios por su donación que salva vidas, a la vez de sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad permanente de donaciones regulares a fin de garantizar suministros de sangre seguros, suficientes y accesibles.

Durante el acto, el equipo clínico destacó que cada donación representa esperanza, compañía y una nueva oportunidad para pacientes que enfrentan enfermedades, cirugías, tratamientos complejos o emergencias inesperadas. Es fundamental recordar que la sangre no puede fabricarse, obteniéndose únicamente gracias a personas que, de manera desinteresada, deciden dedicar parte de su tiempo para ayudar a alguien que probablemente nunca conocerán, pero cuya vida puede cambiar por completo gracias a ese gesto.

En este sentido, los donantes homenajeados fueron Valeria Leuquen Pacheco, donante de sangre altruista desde el año 2017; Luisa Lavados Vera y Pablo Reichert Contreras, quienes comenzaron a donar sangre el año 2019; y Tania Aguilar Riquelme, con registros de donación desde el año 2021. Además, de Rodrigo Gatica Labarca e Iván Hernández Hernández, quienes comenzaron donando sangre total el año 2021, transformándose el año 2024, en donantes permanentes de plaquetas, mediante aféresis.

Consignar que las donaciones han ayudado a personas con enfermedades renales, linfomas, aplasia medular, diversos tipos de cánceres y pacientes politraumatizados, entre otros.

Iván Hernández, para quien es lindo aportar al prójimo, ha impactado directamente en la vida de 70 personas mediante sus donaciones de sangre total y plaquetas, señalando que no lleva cuenta de las donaciones, pero que motiva a sus pares para que se sumen. “Siempre le digo a los chicos que no cuesta nada, son 15, 30 minutos a lo sumo y a mis compañeros de carrera también, ahora hay una campaña en la UMAG, y les digo vayamos a donar sangre, los motivo, trato de motivarlos”.

Por su parte, Rodrigo Gatica, distingue que mediante la donación se puede hacer bien a la comunidad, especialmente a aquellas familias que en un momento vulnerable y de preocupación por un familiar deben conseguir donantes. "Hacer una invitación a toda la comunidad, empiecen siendo donantes de sangre, es rápido, sencillo, y lo principal es que es para ayudar a las personas que lo necesitan", señaló.

Actualmente Magallanes registra aproximadamente un 40% de donación altruista, siendo la meta aumentar este porcentaje.

La jefa CR Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Daniela Cardemil, junto con agradecer y felicitar a los donantes altruistas de Magallanes por su compromiso con la vida, destacó que son los donantes voluntarios no remunerados quienes "ayudan a mantener nuestros stocks dentro de rangos estables durante el año. Hay situaciones críticas en donde se hacen llamados más abiertos a la comunidad, pero el mantener un suministro constante de sangre es gracias a los donantes que de forma voluntaria y repetida acuden a nuestro banco como a las colectas móviles", indicó la hematóloga.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, enfatizó que, “reconocer a quienes de manera frecuente están donando sangre, al final del día significa donar vida”, considerando que, “la necesidad de transfusiones en un hospital de alta complejidad como este, es dinámica, pero hay un consumo bastante alto en relación a los pacientes oncológicos, a las cirugías, a las situaciones complejas que se viven en este hospital, por lo que contar con los volúmenes de sangre adecuados es una necesidad importante y hay gestiones que se desarrollan de forma regular, destinadas precisamente a mantener niveles de stock y existencia”, dijo.

Para este año 2026, el lema de la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es "Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas", situando a las personas en el centro de cada donación de sangre y sugiriendo que cada acto conlleva compasión, solidaridad y cuidado por los demás.

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