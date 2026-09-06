CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA BONO DE $30 MIL PARA LA NIÑEZ QUE INCORPORA A RECIÉN NACIDOS Y NIÑOS EN FAMILIAS DE ACOGIDA

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que establece un bono extraordinario de apoyo a la niñez, iniciativa impulsada por el Gobierno para apoyar económicamente a familias con niños frente al aumento del costo de vida. La votación incorporó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo durante su tramitación en el Senado.

De acuerdo con lo informado por la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, en Magallanes cerca de 18.799 niños menores de 13 años pertenecientes al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, serían beneficiarios de la medida. A este grupo se suman otros niños contemplados en las nuevas disposiciones incorporadas al proyecto.

El bono también considera a niños de hasta 13 años que se encuentren bajo alguna modalidad de cuidado alternativo familiar, incluyendo familias extensas, familias de confianza y familias de acogida externas acreditadas. En estos casos, el acceso al beneficio no estará condicionado por un requisito de vulnerabilidad socioeconómica.

Además, se incorporó a los niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, cuyas madres pertenezcan al 80% de los hogares más vulnerables. Según el proyecto, el bono será asignado directamente a la madre registrada en la inscripción de nacimiento. Las indicaciones permitirán sumar más de 79.000 nuevos beneficiarios.

La iniciativa contempla un monto de $30.000 y, según lo informado, será entregado sin necesidad de postulación o trámites adicionales, utilizando información disponible en los registros del Estado. Con la aprobación de la Cámara, el proyecto continúa su tramitación final para convertirse en ley y permitir el inicio del pago del beneficio.

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