Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de septiembre de 2026

GOBIERNO PRESENTÓ PLAN CHILE CUIDA A LOS NIÑOS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN HASTA 2030

​La estrategia contempla acciones para fortalecer la prevención de vulneraciones, mejorar la atención de niños y adolescentes y reforzar la protección especializada, incluyendo un piloto del Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual en Magallanes.

Chile Cuida a los Niños 5

El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, presentaron el “Plan Chile Cuida a los Niños”, hoja de ruta para el periodo 2026-2030 que busca fortalecer la prevención de vulneraciones y la respuesta del Estado frente a situaciones que afectan a niños y adolescentes.

La estrategia fue presentada en el Centro Comunitario Santiago en Compañía y contempla dos grandes ejes: prevención y protección. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación del Programa de Parentalidad Positiva, la ampliación de Chile Crece Contigo a al menos 40 nuevas comunas y el fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez, cuya demanda de atención aumentó un 42% durante el último año.

El Gobierno informó que actualmente cerca de 5.000 niños viven en residencias de protección, de los cuales 599 son menores de cuatro años. A esto se suman 1.729 niños y adolescentes que se encuentran a la espera de atención de psiquiatría infantil y adolescente. El plan contempla fortalecer el acogimiento familiar, ampliar programas especializados y reforzar los controles y protocolos de seguridad en las residencias.

Una de las medidas que tendrá aplicación directa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena será el piloto del Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual, que durante 2026 también se implementará en la Región del Maule. La iniciativa busca articular la respuesta de las instituciones desde las primeras señales de riesgo, sin esperar a que las situaciones se agraven.

El plan también contempla el ingreso durante septiembre de un proyecto de ley contra la explotación sexual y el crimen organizado en residencias, además de medidas para abordar la violencia letal, prevenir la vinculación de niños y adolescentes con organizaciones delictuales y desarrollar un sistema de información integrado que permita conocer la trayectoria de atención de cada niño. La estrategia involucra a los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Salud, Vivienda, Educación y Seguridad Pública, además de otros organismos y municipios.


piloto pardo

ARMADA DE CHILE CONMEMORÓ 110° ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA “YELCHO” A PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CAFÉ INCLUSIVO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.

​La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, Corporación Edudown y Aguas Magallanes permite que seis jóvenes participen de un proceso de inserción laboral en un entorno de trabajo real.

CAFÉ INCLUSIVO (9)
nuestrospodcast
Chile Cuida a los Niños 5

GOBIERNO PRESENTÓ PLAN CHILE CUIDA A LOS NIÑOS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN HASTA 2030

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
Camara Chilena
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Chile Cuida a los Niños 5

GOBIERNO PRESENTÓ PLAN CHILE CUIDA A LOS NIÑOS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN HASTA 2030

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
Camara Chilena
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
DSC06968

RECTOR UMAG TRAS SESIONES DEL CUECH Y CRUCH: “LAS CARRERAS QUE NO INCORPOREN LA IA VAN A TENER UN HÁNDICAP”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antarctica21

TURISMO ANTÁRTICO IMPULSA EL DESARROLLO DE MAGALLANES: ANTARCTICA21 APORTARÁ USD 574 MILLONES AL 2036

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.