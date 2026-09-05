GOBIERNO PRESENTÓ PLAN CHILE CUIDA A LOS NIÑOS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN HASTA 2030

El Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, presentaron el “Plan Chile Cuida a los Niños”, hoja de ruta para el periodo 2026-2030 que busca fortalecer la prevención de vulneraciones y la respuesta del Estado frente a situaciones que afectan a niños y adolescentes.

La estrategia fue presentada en el Centro Comunitario Santiago en Compañía y contempla dos grandes ejes: prevención y protección. Entre las medidas anunciadas se encuentra la implementación del Programa de Parentalidad Positiva, la ampliación de Chile Crece Contigo a al menos 40 nuevas comunas y el fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez, cuya demanda de atención aumentó un 42% durante el último año.

El Gobierno informó que actualmente cerca de 5.000 niños viven en residencias de protección, de los cuales 599 son menores de cuatro años. A esto se suman 1.729 niños y adolescentes que se encuentran a la espera de atención de psiquiatría infantil y adolescente. El plan contempla fortalecer el acogimiento familiar, ampliar programas especializados y reforzar los controles y protocolos de seguridad en las residencias.

Una de las medidas que tendrá aplicación directa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena será el piloto del Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual, que durante 2026 también se implementará en la Región del Maule. La iniciativa busca articular la respuesta de las instituciones desde las primeras señales de riesgo, sin esperar a que las situaciones se agraven.

El plan también contempla el ingreso durante septiembre de un proyecto de ley contra la explotación sexual y el crimen organizado en residencias, además de medidas para abordar la violencia letal, prevenir la vinculación de niños y adolescentes con organizaciones delictuales y desarrollar un sistema de información integrado que permita conocer la trayectoria de atención de cada niño. La estrategia involucra a los ministerios de Desarrollo Social y Familia, Salud, Vivienda, Educación y Seguridad Pública, además de otros organismos y municipios.

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