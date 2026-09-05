ARMADA CONFIRMA NUEVOS HALLAZGOS DE RESTOS DE LA L/M “TALYMAR” TRAS CUARTA JORNADA DE BÚSQUEDA

La Gobernación Marítima de Puerto Williams mantiene la coordinación del despliegue por la búsqueda de la Lancha a Motor “TALYMAR”, en la Provincia Antártica Chilena. Al cumplirse la cuarta jornada de operaciones, los equipos han intensificado las labores de rebusca en distintos sectores de bahía Sea.

Durante esta jornada se incorporaron nuevas lanchas civiles a las tareas, sumándose a los medios navales, aeronavales y embarcaciones particulares que participan en el operativo. Los esfuerzos se concentran en sectores definidos a partir de los antecedentes y hallazgos obtenidos durante las jornadas anteriores.

Como parte del apoyo tecnológico, un dron operado por personal de Bomberos de Puerto Williams realizó sobrevuelos desde una unidad de la Armada, permitiendo confirmar la presencia de nuevos restos que corresponderían a la embarcación siniestrada.

Las labores se han desarrollado bajo condiciones meteorológicas complejas, debido al empeoramiento paulatino del tiempo en el área, situación que dificulta las maniobras tanto en el mar como en la costa. La Autoridad Marítima mantiene las medidas de seguridad para el personal y los medios desplegados.

El objetivo prioritario continúa siendo la búsqueda de los tripulantes de la embarcación. Paralelamente, la Autoridad Marítima mantiene comunicación con sus familiares mediante reuniones informativas diarias, instancia en la que se entregan antecedentes sobre los avances de las labores de búsqueda.