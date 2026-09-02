CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL MEMORIA REGIONAL DE PUNTA ARENAS ACOGERÁ ESTE VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE JORNADA “MEMORIA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA”

Una jornada de encuentro, reflexión y memoria se desarrollará este viernes 4 de septiembre en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, sitio reconocido por su vinculación con la historia de la represión política en Magallanes durante la dictadura. La iniciativa, denominada “Memoria, Democracia y Ciudadanía”, contempla diversas actividades dirigidas especialmente a las nuevas generaciones y contará con la participación de sobrevivientes, familiares, estudiantes, profesores y representantes de organizaciones vinculadas a la memoria y los derechos humanos.



Así lo dieron a conocer esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional, Baldovino Gómez, y la actriz Nitzamé Mayorga, integrante de la intervención escénica “Cartografía de una resistencia”, quienes abordaron la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo sobre la historia reciente y utilizar el arte como una herramienta para transmitirla a las nuevas generaciones.



Gómez explicó que el trabajo de la organización se ha desarrollado durante años con la convicción de que la memoria puede ser abordada desde distintas expresiones, particularmente mediante el arte, la cultura y la educación.



“Estos temas que son tan duros, que tan complicados de explicar, de relatar, la única forma de entregarlo a la comunidad y de trabajar es a través del arte, la cultura y la educación y eso hemos estado haciendo desde hace muchos años”.



En esa línea, la actividad de este viernes no pretende constituirse únicamente como una ceremonia conmemorativa, sino como un espacio de conversación entre distintas generaciones. El dirigente recalcó que la propuesta busca que quienes participen puedan conocer antecedentes históricos, dialogar con quienes vivieron esos acontecimientos y elaborar sus propias reflexiones.



“Lo que va a pasar en el Estadio Fiscal el día viernes no es un acto, no hay discurso, es un encuentro”, sostuvo Gómez, agregando que habrá espacios de diálogo “con los profesores, con los jóvenes, con distintos jóvenes y con los sobrevivientes y sus familiares que asisten a esta actividad”.



Uno de los principales componentes de la jornada será “Cartografía de una resistencia”, intervención escénica a cargo de Nitzamé Mayorga, propuesta que busca recorrer distintos lugares vinculados a la detención y tortura en Magallanes, para posteriormente trasladar ese relato al interior de uno de los espacios del propio Estadio Fiscal.



Mayorga explicó que el trabajo se viene desarrollando desde hace aproximadamente tres años en conjunto con la agrupación, generando instancias de encuentro y apertura a la comunidad.



“Nosotros estamos trabajando con la agrupación ya hace como 3 años con estos espacios de encuentro y de apertura a la comunidad”, señaló la actriz, destacando especialmente el diálogo con estudiantes y nuevas generaciones.



La intervención tendrá como característica central el hecho de desarrollarse en un espacio real y no en un escenario convencional. De acuerdo con Mayorga, la propuesta se construye a partir de archivos, documentos y testimonios, evitando incorporar elementos de ficción que puedan alterar los hechos históricos.



“Acá no entra un espacio de ficción, en el fondo sí nosotros, o sea, todo es basado en archivos, documentos, cierto testimonio. Testimonio, testimonio vivo”, explicó.



La intervención contempla tres momentos: un recorrido inicial por los sitios de detención y tortura existentes en Magallanes, un segmento de carácter más poético y teatral, y finalmente un testimonio directo. Entre los testimonios considerados se encuentra el de René Vegas, quien tenía 16 años cuando fue detenido desde su propio hogar y cuya experiencia forma parte de la propuesta.



El espacio donde se realizará la intervención también adquiere especial relevancia. Según explicó Mayorga, se trata de los antiguos camarines del Estadio Fiscal, lugar asociado a la detención de personas durante los primeros años de la dictadura.



“Es interesante porque partimos en la intervención haciendo un encuentro más desde afuera, desde cartografiando cuáles fueron estos sitios dentro de Magallanes hasta que nos encontramos aquí”, detalló.



La puesta en escena considera además una capacidad limitada debido a las dimensiones del recinto. “La intervención ocurre en un espacio mínimo”, explicó la actriz, señalando que la experiencia permitirá a los participantes aproximarse a la dimensión física del lugar y comprender cómo se distribuían los espacios en ese periodo.



El desafío de acercar la memoria a los jóvenes



Durante la conversación también se destacó el creciente interés de jóvenes por conocer la historia reciente de Magallanes. Gómez recordó que en la actividad desarrollada el año pasado en el Estadio Fiscal participaron cerca de 300 jóvenes, cifra que, a su juicio, demuestra que existe interés por conocer el pasado desde una perspectiva que permita elaborar conclusiones propias.



“Nos interesa, digamos, que esto nunca más vuelva a ocurrir y el mejor homenaje que puede haber es cómo el Estado, cómo nuestras autoridades se comprometen con garantías de no repetición”, afirmó.



El dirigente también valoró la participación juvenil registrada recientemente en actividades vinculadas a la memoria, mencionando el conversatorio realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos junto al Obispado de Punta Arenas por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad.



Según relató, la actividad contó con una importante presencia de jóvenes, quienes incluso permanecieron conversando con los participantes una vez concluido el encuentro.



“Yo creo que es una historia de la cual la Iglesia Católica de Magallanes tiene que sentirse orgullosa”, afirmó Gómez al abordar el papel que tuvo la institución durante aquellos años, destacando el acompañamiento a familiares de personas detenidas y otras acciones desarrolladas en la región.



En su relato, además, hizo referencia a distintos episodios de la historia regional, incluyendo la existencia de personas detenidas en la cárcel de Punta Arenas durante los primeros años de la dictadura, los allanamientos en poblaciones y diversas expresiones de organización social que surgieron durante ese periodo.



Para Gómez, estos antecedentes forman parte de una historia que debe ser conocida por las nuevas generaciones y que no puede quedar circunscrita únicamente a septiembre.



El arte como herramienta de reparación



Para Nitzamé Mayorga, el vínculo entre arte y memoria también permite abordar los efectos transgeneracionales de los hechos ocurridos durante la dictadura.



“El arte siempre se plantea desde un lugar de insistencia y de resistencia”, afirmó, destacando que las expresiones artísticas históricamente han encontrado espacios para desarrollarse incluso en contextos de restricciones y represión.



La actriz planteó además que el proceso de memoria puede incorporar conceptos como la paz, la ternura y la reparación, entendiendo estas instancias como espacios para enfrentar colectivamente heridas que permanecen abiertas.



“Tenemos que seguir conversando”, enfatizó, apuntando a la necesidad de generar encuentros entre quienes vivieron directamente los hechos y quienes hoy buscan conocerlos.



La jornada del viernes también contará con un recorrido por el recinto a cargo de estudiantes de Historia y finalizará con un canto colectivo, en una actividad desarrollada en colaboración con Casa Morada y su coro.



Para Mayorga, esta articulación entre distintas organizaciones resulta fundamental para que el trabajo de memoria no se concentre exclusivamente en septiembre, sino que pueda mantenerse durante todo el año.



Sitios de memoria y desafíos pendientes



Durante la entrevista, Gómez también planteó la necesidad de avanzar en la recuperación y puesta en valor de los distintos sitios de memoria existentes en Magallanes. En particular, mencionó la situación de Isla Dawson, señalando las dificultades existentes para acceder al lugar.



A su juicio, se requiere fortalecer el reconocimiento de la historia reciente dentro de los instrumentos de planificación y desarrollo regional y comunal.



“De hecho no está en la Estrategia de Desarrollo de Magallanes, la historia reciente, una preocupación por la historia reciente, no está en los Pladecos de las municipalidades”, sostuvo.



En ese sentido, señaló que la memoria no debiera ser entendida únicamente como una tarea de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, sino como una responsabilidad que involucra a distintos sectores de la sociedad.



“Magallanes se contribuyó en base a ese esfuerzo colectivo de todos los sectores y es una tarea para todos los sectores”, manifestó.



El dirigente también hizo un llamado a fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas, y reiteró que la región debe abordar su historia desde una perspectiva amplia.



Una jornada abierta a la comunidad



La actividad “Memoria, Democracia y Ciudadanía” se realizará este viernes 4 de septiembre en dos horarios. La primera instancia se desarrollará entre las 11:00 y las 13:00 horas, mientras que durante la tarde el espacio permanecerá abierto entre las 17:00 y las 19:00 horas, permitiendo la participación de personas que no puedan asistir durante la mañana.



Gómez reiteró que se trata de una actividad abierta y que las autoridades también fueron invitadas a participar.



El presidente de la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional insistió en que el objetivo no es transformar la jornada en una disputa política, sino generar un espacio de encuentro en torno a la historia y sus consecuencias para la sociedad actual.



“Nosotros esperamos que vayan las autoridades, cierto, que están invitadas porque está abierto al público”, señaló.



Y resumió el sentido de la convocatoria bajo una premisa que la organización ha escogido para este año: “la memoria fortalece el sistema democrático”.



“Nosotros necesitamos que la comunidad, las autoridades se comprometan, digamos, con garantías de no repetición y eso pasa porque por compartir esta historia y que no, y que tener cuidado, cierto y estar atento a que no se nos diga que en Magallanes no pasó nada. Pasó y mucho”, concluyó Gómez.







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