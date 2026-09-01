MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ REACTIVACIÓN DE LAS PILETAS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Punta Arenas comenzó el proceso de reactivación gradual de las cuatro piletas ornamentales de la ciudad, tras el vaciado y apagado de estas durante el período invernal como medida preventiva ante las bajas temperaturas y con el objetivo de evitar daños en sus instalaciones.

Las acciones de funcionamiento comenzaron durante los últimos días de agosto en las piletas del Monumento a los Tripulantes de la Goleta Ancud, Plazoleta Manuel Bulnes, Plaza de Armas Muñoz Gamero y Plaza Fundacional, ubicada en el sector de Costanera, frente a la Gobernación Marítima. De acuerdo con la planificación de la empresa contratista, las cuatro piletas quedarán habilitadas durante segunda semana de septiembre, de cara a la temporada primavera-verano 2026-2027.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el valor que tienen estos espacios para la ciudad y sus visitantes. "Tenemos cuatro piletas en nuestra ciudad y esperamos tener una quinta pronto, y también una sexta, en proyectos que vienen. Pero lo más importante, si ustedes se dan cuenta, las piletas dan un toque distinto a los sectores donde están, pero también tenemos un invierno muy duro, y por tanto estas se secan para que no se revienten como nos pasó antes, y ahora estamos justamente volviendo a que las piletas estén funcionando", señaló.

Una de las principales novedades de este año será la recuperación de la pileta de la Plaza Fundacional, que permanecía fuera de funcionamiento. "La sorpresa para este año es que esperamos durante las próximas semanas comenzar con los trabajos en la pileta de la Plaza Fundacional, que es una pileta que ha estado abandonada por muchos años, completando finalmente esta cuarta pileta", dijo Radonich.

Sobre el contrato de mantención, este asciende a $100 millones con vigencia entre mayo y diciembre. Cristian Loyola, encargado de Alumbrado Público del municipio, explicó que el contrato considera distintos niveles de mantención durante el año. "Tiene una vigencia durante 20 meses, o sea, termina a finales del 2027 y tiene a cargo el mantenimiento de la operatividad de las cuatro piletas que hay en la ciudad. Los trabajos que se realizan es que cada tres meses se hace un mantenimiento, más importante, llamado mantenimiento mayor, en el que se revisa y se mantiene todos los sistemas más importantes de las piletas".

Finalmente, el alcalde Radonich hizo un llamado a cuidar estos espacios, especialmente considerando que las piletas incorporan sistemas de agua, iluminación y componentes eléctricos. "La mezcla agua electricidad es muy compleja", advirtió, enfatizando que acciones como pisar o ingresar a las estructuras pueden provocar daños importantes.