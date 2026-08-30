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30 de agosto de 2026

ABIERTA CONVOCATORIA 2026 PARA RECONOCER A TESOROS HUMANOS VIVOS DE CHILE

​La iniciativa del Ministerio de las Culturas busca distinguir a personas, grupos y colectivos que contribuyen a la salvaguardia, transmisión y fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial del país.

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, abrió durante agosto la convocatoria 2026 al reconocimiento Tesoros Humanos Vivos. La iniciativa distingue a personas, grupos y colectivos que realizan aportes significativos a la transmisión y continuidad de conocimientos, técnicas, prácticas y expresiones culturales que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Chile.

Las postulaciones pueden presentarse durante todo el año, pero aquellas ingresadas hasta las 23:59 horas del 1 de noviembre de 2026 serán consideradas en el proceso de evaluación correspondiente a este año. Las candidaturas deben surgir del acuerdo de las comunidades cultoras y contar con antecedentes que acrediten la participación y respaldo de quienes forman parte de la manifestación cultural.

Pueden ser postuladas personas, grupos o colectivos vinculados a manifestaciones inscritas en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile, que además se encuentren identificados en los respectivos expedientes e inscritos en el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (SIGPA). Cada año se entregan cuatro reconocimientos, que contemplan una certificación pública y un incentivo económico por única vez, cuyo monto depende de la disponibilidad presupuestaria.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el reconocimiento fue entregado en 2009 a la Comunidad Kawésqar de Puerto Edén y a Cristina Calderón Harban. La comunidad fue distinguida por la preservación de elementos de la cultura kawésqar, mientras que Calderón Harban fue reconocida por su aporte como depositaria y transmisora de la lengua y cultura yagán.

Tras la distinción, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural desarrolla durante los dos años siguientes acciones de salvaguardia junto a las comunidades reconocidas. Las bases, formularios y documentos complementarios de la convocatoria 2026 se encuentran disponibles en el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial.


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