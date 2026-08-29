UH-412 DE LA IVª BRIGADA AÉREA PARTICIPÓ EN SIMULACIÓN DE AEROEVACUACIÓN MÉDICA DURANTE “JAUKÉN 2026”

Durante la tarde del jueves 27 de agosto, un helicóptero UH-412 del Grupo de Aviación N°6 despegó desde la Base Aérea Chabunco para participar en una de las actividades contempladas en el ejercicio “Jaukén 2026”, organizado por la V División de Ejército.

La intervención de la Fuerza Aérea de Chile, a través de la IVª Brigada Aérea, se concentró exclusivamente en una simulación de aeroevacuación médica. La aeronave se trasladó hasta el sector de Estancia Santa María, donde recibió a una persona que representaba a un herido, para posteriormente iniciar el traslado hacia Punta Arenas.

El helicóptero aterrizó en el helipuerto del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, donde se realizó la entrega simulada del paciente al personal de salud. Con esta acción se completó la secuencia prevista para una eventual emergencia que requiriera evacuación aérea y atención médica.

Tras finalizar la actividad, el UH-412 regresó a la Base Aérea Chabunco. El ejercicio “Jaukén 2026”, cuyo nombre significa “fuego” en lengua Selk'nam, es organizado anualmente por la V División de Ejército y busca evaluar y fortalecer el nivel de alistamiento de sus unidades en condiciones propias del invierno austral y la geografía de Magallanes.

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