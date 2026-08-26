PRESIDENTE REGIONAL DEL PPD CUESTIONA RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE ARGENTINA: “CREO QUE EN ESE SENTIDO EL GOBIERNO FUE BLANDO”

Las tensiones diplomáticas y geopolíticas en torno al extremo sur, la situación de Tierra del Fuego, el futuro económico de Magallanes, la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno y la necesidad de recuperar una política de acuerdos fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el presidente regional del PPD, Roberto Vargas, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el dirigente sostuvo que las recientes declaraciones y movimientos vinculados a Argentina deben ser observados con atención, especialmente considerando la posición estratégica de Magallanes, el Estrecho y los territorios australes. A su juicio, más allá de las interpretaciones respecto de las motivaciones de la política interna argentina, Chile debe mantener una posición clara respecto de su soberanía.

“Lo que uno tiene que tener claro es que la soberanía se debe, se debe cuidar”, afirmó Vargas, quien planteó que las situaciones que se han registrado en los últimos años no deben generar una paralización de las prioridades regionales.

En esa línea, mencionó la importancia de proyectos como la conexión de Chile por Chile hacia Tierra del Fuego, señalando que iniciativas de conectividad en el extremo austral no solamente cumplen una función de infraestructura, sino que también representan presencia efectiva del Estado.

“No solo la conexión Chile por Chile de un territorio es una acción geopolítica importante que se han venido trabajando por años de conectar Chile por Chile, pero además es la presencia de en un territorio que hoy es baja pero que representa importante”, sostuvo.

Vargas también cuestionó el estado de las relaciones entre Chile y Argentina y aseguró que, desde su perspectiva, los avances bilaterales han sido limitados durante los últimos años.

“Yo siento que las relaciones con Argentina vienen congeladas hace muchos años. Los avances de los comités de frontera eran nulos, muchas veces porque las autoridades argentinas no refrendaban los acuerdos que se llegaban ahí”, señaló.

El presidente regional del PPD planteó además que Chile debe evitar respuestas excesivamente pasivas frente a las señales provenientes del otro lado de la frontera. Si bien defendió la necesidad de mantener relaciones de cooperación con Argentina, sostuvo que aquello no puede traducirse en una falta de claridad respecto de los intereses nacionales.

“Creo que en ningún momento va a ser una va a ser sobredimensionado un accionar de un presidente. Más en acciones internacionales creo que pueden haber buenas relaciones, pero se tienen que marcar los límites. Creo que en ese sentido el gobierno fue blando”, afirmó.

A su juicio, el debate también debe considerar la dimensión antártica y estratégica de Magallanes. Vargas recordó la relevancia de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco y destacó el movimiento económico que genera la actividad antártica.

“Somos la mayor puerta de entrada a la antártica de la. De los grupos que van”, señaló, agregando que esta condición representa una oportunidad económica y geopolítica que la región debe continuar desarrollando.

Tierra del Fuego y la necesidad de una nueva estrategia

Otro de los ejes de la conversación fue el desarrollo de Tierra del Fuego chilena y las diferencias que, a juicio de Vargas, existen con el territorio argentino.

El dirigente sostuvo que Argentina ha aplicado durante décadas políticas destinadas a incentivar el poblamiento y la actividad productiva en Tierra del Fuego, mientras que Chile ha tenido mayores dificultades para consolidar una estrategia equivalente de largo plazo.

En ese contexto, puso especial énfasis en la necesidad de revisar el futuro de la legislación de excepción que beneficia a la zona.

“Por eso hoy es importante. Visualizar cuál va a ser el 2.0 del tierra de fuego de la ley de excepción que se tienen que extender porque sino ese territorio tampoco va a ser. Va a ser complicado que las empresas que hoy están presentes. Se mantengan”, sostuvo.

Para Vargas, el desafío no consiste únicamente en mantener los actuales incentivos, sino en diseñar una política capaz de atraer nuevas inversiones, emprendimientos y procesos productivos.

“¿De qué manera potenciamos la llegada de nuevos emprendimientos, nuevos procesos a una región que entrega beneficios tributarios y que obviamente puede tener un despegue para su comunidad y para la región?”, planteó.

El dirigente también comparó las condiciones demográficas de ambos lados de Tierra del Fuego y llamó a observar las políticas implementadas históricamente por Argentina para fomentar el asentamiento de población y empresas.

En su opinión, la discusión sobre soberanía debe ir acompañada de una estrategia concreta de poblamiento, conectividad, servicios e inversión.

Un puerto multimodal como apuesta estratégica

Durante la entrevista, Vargas también propuso que Magallanes defina con claridad cuál será su próximo gran eje económico, considerando los cambios que se están produciendo en las rutas comerciales internacionales y la creciente atención sobre el extremo sur.

En ese contexto, mencionó el impacto que podrían tener las dificultades o transformaciones asociadas al Canal de Panamá, la situación internacional y la relevancia estratégica de corredores marítimos como el Estrecho de Magallanes.

“Sí, yo creo que la tenemos que hacer unas definiciones en ese sentido de región, que es lo que queremos”, afirmó.

Entre las alternativas planteadas, destacó la posibilidad de avanzar hacia un gran centro logístico y portuario en Punta Arenas.

“Creo que tenemos una oportunidad todavía de hacer una evaluación como región de potencial, quizá un puerto importante de traspaso de carga en punta arena es algo que yo tenga hace rato. Lo hemos comentado, genera un hub logístico”, señaló.

Vargas sostuvo que la región debería evaluar una infraestructura portuaria de mayor escala y capacidad, capaz de responder a nuevas necesidades de transporte y transferencia de carga.

“Yo creo que hoy potenciar todo el esfuerzo en un centro antártico internacional que creo que ha ido perdiendo lucidez en el tiempo. Versus un puerto multimodal con todas las de la ley, con toda la inversión que se deba para poder atraer este este este este mercado que hoy lo desconocemos”, planteó.

El dirigente enfatizó que una infraestructura de estas características no sería una solución inmediata, sino una inversión pensada para las próximas décadas.

“Obviamente es una una mirada que esto a 8 años, 10 años, pero hay que tomar la decisión de cuál es el nuevo pueblo de desarrollo que o pueblo económico más que desarrollo que mañana va a propiciar para los próximos 30 años y hay que hacer esa inversión”, sostuvo.

Más allá de la coyuntura: una planificación regional de largo plazo

Vargas también llamó a las autoridades y a la comunidad regional a discutir qué tipo de territorio se quiere construir en las próximas décadas, advirtiendo que Magallanes enfrenta mayores costos para producir, contratar trabajadores y atraer profesionales.

“Creo que esto es algo que la comunidad estima, es decir, quiere cómo proyectamos nuestra región, es decir, no porque se vengan, porque en un lugar bueno tiene que venirse porque somos buenos para vivir, pero porque además tenemos condiciones para poderse desarrollar”, afirmó.

En esa línea, planteó que la planificación debe considerar no solamente infraestructura productiva, sino también colegios, vivienda, salud y capacidad para recibir mano de obra calificada.

“Por eso la proyección región tiene que ser, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos colegios más necesito esto para allá perfecto, cuánto, cómo mejor la salud o los hospitales?"

El dirigente advirtió además que la economía regional no puede depender indefinidamente de una sola actividad y llamó a anticiparse a eventuales cambios en sectores como la salmonicultura, el turismo, la ganadería y la industria.

“Tenemos que tomar la decisión y yo a veces siento que hay muchas autoridades. Se quedan en el discurso fácil. O el discurso inmediato en esta inmediatez que la sociedad quiere rápido y no se quieren embarcar en proyectos a largo plazo”, sostuvo.

Seguridad: respaldo a la agenda, pero con límites

Otro de los temas abordados fue el giro del Gobierno hacia una agenda de seguridad más intensa y las propuestas relacionadas con nuevos estados de excepción, eventuales toques de queda y mayores atribuciones para el Ejecutivo.

Vargas manifestó que la seguridad constituye una preocupación legítima y que existen territorios que requieren una intervención más profunda, pero cuestionó que determinadas medidas puedan concentrar excesivo poder en la figura presidencial.

“A mí más allá de los enfoques, yo creo que debemos avanzar. Creo que hay como una o regiones o sectores del país que necesita una intervención mucho más profunda con respecto a lo que está pasando”, señaló.

Sin embargo, agregó que “entregarle las herramientas para que para que pueda declarar un toque queda o, en definitiva, imponer una decisión con respecto a algo me parece una dictadura”.

El dirigente llamó a distinguir entre la necesidad de fortalecer la seguridad y la forma en que se diseñan las herramientas institucionales para enfrentarla.

“Creo que es importante y creo que no está en discusión que la agenda de seguridad es importante para el país. Creo que se debe avanzar, pero se debe abrir, si vamos a arreglar esto con una mirada un poco más amplia”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el PPD está disponible para discutir medidas que permitan mejorar la seguridad, pero insistió en que las políticas deben transformarse en acuerdos de Estado.

“Hoy les toca gobernar a la derecha. ¿Pero la construcción de un estado de seguridad, por qué está en una política de una de un sector? Esto va a ser la política de Estado de Chile, debe ser construida por todos y para todos y no para algunos”, manifestó.

Llamado a recuperar los acuerdos políticos

Finalmente, Vargas abordó las declaraciones sobre la posibilidad de recuperar una política de acuerdos y superar la polarización. En ese punto, defendió el diálogo como una herramienta fundamental para avanzar en políticas públicas, aunque cuestionó que los acuerdos sean utilizados únicamente cuando resultan convenientes para determinados sectores.

“Yo soy un convencido y estoy en política porque creo que la política es una reforma de avanzar y creo que la conversación es la que te lleva al desarrollo de territorio, de política de todo”, afirmó.

El presidente regional del PPD sostuvo que, pese a las dificultades que observa en el actual escenario político, la oposición no debería cerrar la puerta a la búsqueda de entendimientos.

“Es complejo llegar a eso, pero no por eso me tengo que negar a buscar o de tratar de llegar a un acuerdo con ellos”, concluyó.





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