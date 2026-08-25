QUIÉN ES DOMINGA RODRÍGUEZ, LA JOVEN SUREÑA DE 15 AÑOS APADRINADA POR GLORIA GAYNOR

Lo que comenzó como una intervención musical en las calles de Punta Arenas terminó cruzando fronteras y llegando hasta una de las voces más reconocidas de la música internacional. Dominga Rodríguez, estudiante chilena de 15 años, captó la atención de Gloria Gaynor luego de que se viralizara en redes sociales su interpretación de "I Will Survive", el clásico que convirtió a la artista estadounidense en una figura mundial de la música disco. La propia Gaynor compartió posteriormente el registro en sus redes sociales y abrió la puerta a una posible colaboración entre ambas.





Sin embargo, la historia de Dominga comenzó varios meses antes, en las calles de Punta Arenas. Allí, la joven comenzó a interpretar canciones para las personas que transitaban por la ciudad, registrando algunas de esas presentaciones para compartirlas en redes sociales. Los videos rápidamente comenzaron a circular y la llevaron a participar en distintos programas de televisión y radio, donde contó su experiencia y dio a conocer su talento.





A partir de entonces, su actividad musical fue creciendo: produjo un disco, participó en festivales y se presentó en actividades culturales y escenarios de distintos puntos del país.

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Entre sus principales influencias se encuentran voces como Céline Dion, Adele, Ariana Grande y Sabrina Carpenter, además del tenor italiano Andrea Bocelli. Referencias que se reflejan en un estilo que combina el pop con una interpretación vocal de gran potencia. A ellas se suma, naturalmente, Gloria Gaynor, cuya música forma parte del repertorio que Dominga ha interpretado durante su corta trayectoria.





Fue precisamente una de sus canciones la que terminó conectándola con la cantante estadounidense. Hace algunas semanas, el equipo de Dominga decidió registrar una versión de "I Will Survive", canción que la joven interpretó para un grupo de mujeres de Tucapel, de entre 40 y 80 años, que habían sido reconocidas por su esfuerzo y dedicación.

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"Esta canción es parte del repertorio de Dominga y se dio de una manera muy especial que pudiera cantársela a este grupo de mujeres de Tucapel, de entre 40 y 80 años, que fueron reconocidas por su esfuerzo y dedicación. Sentimos que la letra de I Will Survive conectaba perfectamente con ellas, porque habla de fuerza, de salir adelante y de celebrar la vida. Fue un momento precioso: mientras Dominga cantaba, ellas comenzaron a cantar y bailar a su alrededor. Más que una presentación, fue un encuentro entre generaciones y una verdadera celebración de la vida y de la fuerza de las mujeres", explica Carol Araya, madre de la joven cantante.

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El registro fue posteriormente publicado en las redes sociales de Dominga. La interpretación llegó hasta Gloria Gaynor, quien descargó el video y decidió compartirlo en su propia cuenta de Instagram, destacando públicamente la versión de la joven magallánica.

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"I Will Survive» es una canción que une a personas de muchas generaciones para celebrar la alegría, el amor y la superación de las tragedias de la vida. ¡Me encantan los videos como este de @dominga.oficial que ayudan a compartir positividad y felicidad!", escribió Gaynor en su cuenta de Instagram





El gesto de la artista estadounidense tuvo un impacto especial para Dominga, no solo por tratarse de una de sus principales referentes musicales, sino también por el origen de su propia carrera.

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"Para mi carrera significa muchísimo que una leyenda de la música como Gloria Gaynor haya escuchado mi versión de I Will Survive y se haya interesado en una colaboración. Yo estoy haciendo música desde Punta Arenas, desde el fin del mundo, y pensar que mi versión pudo llegar hasta ella es algo que me emociona muchísimo. Para mí, que una artista de su trayectoria haya escuchado mi interpretación y haya querido acercarse a mi trabajo es un reconocimiento enorme y una señal de que los sueños sí pueden cruzar fronteras, sin importar desde dónde comiences", cuenta Dominga.





La relación, además, no quedó solo en las redes sociales. Tras el reconocimiento público de Gaynor, el equipo de la artista magallánica confirmó que el contacto entre ambas continuó y que el entorno de la cantante estadounidense extendió una invitación formal para concretar un trabajo de grabación conjunto.

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El proyecto se encuentra actualmente en etapa de coordinación técnica, mientras Dominga continúa desarrollando su carrera musical desde Punta Arenas, la ciudad donde comenzó cantando en las calles y desde donde su voz terminó llegando hasta una de las grandes figuras de la música internacional.