TRIBUTO: DREAMS PUNTA ARENAS VIBRARÁ AL RITMO DE LOS GRANDES ÉXITOS DE “KE PERSONAJES”

​ Los éxitos de Ke Personajes llegarán este jueves al escenario de Lucky 7 en Dreams Punta Arenas. No antes de las 23:00 horas, Ariel Carrasco dará vida al vocalista Emanuel Noir en un espectáculo que busca recrear la esencia del cantante trasandino y hacer disfrutar al público con sus canciones más reconocidas.



Origen



La idea de desarrollar este tributo nació hace más de tres años, cuando Carrasco comenzó a seguir el crecimiento artístico de Noir y decidió asumir el desafío de interpretar su estilo sobre el escenario.“Después de ver el ascenso constante del artista real, empecé a pensar en imitar sus movimientos con la expectativa de convertirme en su imitador. De esto ha pasao un tiempo prudente”, comentó.



Esencia

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El artista se presenta como solista y asegura que su principal objetivo es que el público viva una experiencia lo más cercana posible al espectáculo del cantante original.“La expectativa es que mi show quede en los pensamientos de las personas y que logren captar la esencia del original”, afirmó.

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Invitación

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Para cerrar, Ariel dejó un mensaje a quienes asistirán a la jornada.“Que vayan preparados para disfrutar de los clásicos de Emanuel Noir y la cumbia villera.Será un show atractivo con música y letras contagiosas”, sentenció el artista.

Al espectáculo se accede gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



