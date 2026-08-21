LAUREADO TRIBUTO A MON LAFERTE EL VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

Camila Chacón Figueroa tiene 30 Años y canta de manera profesional hace casi una década, pasión que complementa con la danza. Dos facetas artísticas potentes para transformarse, en el escenario, en el símil de la destacada artista nacional, de éxito internacional, Mon Laferte.



En conversación con este medio, la oriunda de Santiago señaló que, tras el fallecimiento de su abuelo, buscó refugio en la música. “Si bien siempre canté desde muy pequeña, como lo hacía mi abuela, a partir de ese suceso tomé en serio lo del canto. Un día, revisando videos de Youtube, encontré uno de Montserrat Bustamante cantando en vivo y dije Wow…debo intentar hacer eso”, remarcó.



Concurso



Según confiesa, en adelante comenzó una verdadera obsesión por imitar a la artista chilena, ya que cada tema le llegaba profundamente. “Podría decir que a modo de desquite o de terapia comencé a subir interpretaciones mías a Facebook donde la gente reaccionó de inmediato. Mis videos eran cada vez más vistos y apareció un concurso en el matinal “Bienvenidos” y la misma gente me instó a participar”, agregó.



Sur



Su padre es oriundo de La Unión, Región De Los Ríos, por lo que el sur le es muy cercano. Además, Camila vivió cinco años en Puerto Montt. Eso hace que cuente las horas para subir al escenario del Restobar Lucky 7 e interpretarle al público magallánico temas como “Tormento”, “Tu Falta De Querer”, “Amárrame”, “Antes De Tí” y “El Beso, entre otros temas, de un show que tendrá una duración cercana a los 60 minutos y al que se accede gratis con la entrada al casino.

“Espero sea una gran noche. Amo el espectáculo y me encanta pararme en el escenario. Mi objetivo siempre es que el público vivencie cada canción, su historia, su color, su intención. Sinceramente me considero una muy buena intérprete”, sentenció.



Al show, que partirá no antes de las 23:00 horas en el de este viernes en el escenario del Restobar Lucky 7 de Dreams, se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.



