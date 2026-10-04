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4 de octubre de 2026

14 VECINOS DE PORVENIR SE CERTIFICAN EN MECÁNICA BÁSICA AUTOMOTRIZ

​La capacitación tuvo una duración de 85 horas y fue financiada a través de los Fondos Concursables SENCE 2025, con una inversión total de $9.440.625.

foto grupal ceremonia curso mecanica basica automotriz

Un total de 14 vecinos de Porvenir recibió sus certificados tras completar el curso de Mecánica Básica Automotriz, capacitación de 85 horas lectivas impartida por el OTEC Innova Pymes en la comuna de Tierra del Fuego.

Durante la formación, los participantes abordaron contenidos relacionados con mecánica automotriz e industrial, incluyendo diagnóstico y manipulación de motores de inyección. Las clases estuvieron a cargo del relator Abraham Figueroa Barra y contemplaron una metodología práctica para la aplicación de los conocimientos adquiridos.

La capacitación también incluyó un subsidio diario de $4.000 por día asistido para cada alumno y un subsidio de cuidados de $5.000 destinado a quienes tuvieran a su cargo menores de 6 años o personas mayores con dependencia.

El director regional (s) del SENCE, Roberto Vargas Molina, participó en la ceremonia de certificación y destacó que el curso fue postulado por la Municipalidad de Porvenir a través de la OMIL. La iniciativa fue financiada mediante los Fondos Concursables SENCE 2025 y representó una inversión total de $9.440.625.

Durante la ceremonia, los participantes valoraron los conocimientos adquiridos y su utilidad para sus actividades personales y laborales. Claudio Almonacid Cárdenas y Julián Cataño Bermúdez destacaron especialmente la posibilidad de aplicar lo aprendido en vehículos y proyectar nuevos usos laborales para la capacitación.


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PORVENIR RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE TODO CHILE EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JUVENIL

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