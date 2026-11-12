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12 de noviembre de 2026

IST RECONOCE A EQUIPO DE ULTRAPORT PUNTA ARENAS POR SU TRAYECTORIA EN SEGURIDAD PORTUARIA

La mutualidad distinguió el trabajo de la compañía en prevención de riesgos y destacó el aporte de Arrio Andaur Ahumada, jefe de HSE de Ultraport Punta Arenas. Ambos reconocimientos se suman al recibido por Ultraport Valparaíso en octubre.

IST Punta Arenas

IST reconoció a Ultraport Punta Arenas por su trayectoria en prevención de riesgos y su contribución a la seguridad de los trabajadores portuarios de Magallanes, en el marco de los 45 años de historia de la compañía.

 
La mutualidad destacó el trabajo realizado por la empresa para incorporar la prevención a sus operaciones y promover el cuidado entre sus trabajadores. El reconocimiento también pone en valor el aporte de quienes, a lo largo de los años, han contribuido a fortalecer la seguridad en las faenas portuarias de la región.

 
Miguel Palacios, gerente de Ultraport Punta Arenas, señaló que “trabajar en esta zona tiene sus particularidades. El viento, el frío y las pocas horas de luz durante el invierno nos obligan a estar especialmente atentos a las condiciones de cada faena y al cuidado de nuestros compañeros. Este reconocimiento es también para todas las personas que, durante estos años, han transmitido esa forma de trabajar a quienes se han ido incorporando a nuestros equipos. Es algo que debemos seguir cuidando”.

 
Durante la ceremonia, el IST también distinguió a Arrio Andaur Ahumada, jefe de HSE de Ultraport Punta Arenas, por su trayectoria en prevención de riesgos en el sector marítimo-portuario, destacando su trabajo y liderazgo en la promoción de condiciones laborales más seguras.

 
“Recibo este reconocimiento con mucha gratitud, pero también con un gran sentido de responsabilidad. Quiero agradecer a Ultraport por la confianza y por permitirme desarrollar este trabajo, y especialmente a mi familia, que siempre me ha apoyado. Este reconocimiento también es de ellos y me motiva a seguir trabajando por la seguridad de nuestros equipos en cada operación”, señaló Andaur.

 
Por su parte, Pamela Muñoz, Gerenta de Prevención Austral de IST sostuvo que: “Para IST es especialmente significativo reconocer a Ultraport Punta Arenas por su trayectoria y compromiso con la prevención de riesgos y el cuidado de la vida, y también distinguir a Arrio Andaur Ahumada, jefe de HSE, por su aporte y liderazgo en la promoción de una cultura preventiva en el sector marítimo-portuario. Valoramos especialmente que este compromiso se proyecte más allá de las operaciones portuarias, generando vínculos con la comunidad, apoyando iniciativas educativas y de salud y promoviendo espacios de participación”.

 
La distinción se suma a la “Distinción a la Excelencia 2026” que el IST entregó en octubre a Ultraport Valparaíso, en reconocimiento a sus resultados en prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

 
En línea con este trabajo, desde junio Ultraport desarrolla en todas sus operaciones, desde Arica hasta Punta Arenas, la campaña “Saca la voz por la seguridad”, que busca promover la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos, incentivándolos a advertir situaciones que puedan afectar su seguridad o la de sus compañeros.

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